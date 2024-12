Disney Channel wird in den USA eingestellt? Das ist wirklich los!

Gerüchte über die Schließung des Disney Channel in den USA sind aufgetaucht, aber Disney stellt klar, dass keine Pläne für eine Schließung bestehen. In anderen Regionen wie Frankreich und Spanien wird es zu Schließungen kommen, aber die USA sind vorerst nicht betroffen. (LESEN SIE UNTEN MEHR)

Zum Ende des Jahres 2024 haben Online-Spekulationen über die Zukunft des Disney Channel in den Vereinigten Staaten bei den Fans Besorgnis ausgelöst. Es kursierten Gerüchte, und viele Social-Media-Nutzer deuteten an, dass der beliebte Kanal in den USA eingestellt werden könnte. Disney hat jedoch keine offiziellen Ankündigungen zur Schließung seines Flaggschiff-Fernsehsenders in Nordamerika gemacht.

Obwohl Disney Channel in Amerika weiter läuft, hat das Unternehmen bereits mehrere internationale Kanäle geschlossen, darunter in Australien und Südostasien, Italien und Großbritannien, Südkorea und vielen anderen. Um die Sache noch schlimmer zu machen, wird Disney XD, der andere Kanal des Unternehmens, in einigen dieser Länder ebenfalls eingestellt. Eine solche Abkehr vom konventionellen Fernsehen gibt Anlass zur Sorge darüber, was Disneys lineares Fernsehen weltweit obsolet machen wird.

In einigen Ländern gibt es bereits große Veränderungen. Disney XD in Frankreich wurde eingestellt; Disney Junior und Disney Channel würden beide zum 1. Januar 2025 eingestellt. Disney Channel würde in Spanien ebenfalls bis zum 7. Januar 2025 geschlossen. Dies alles wäre Teil von Disneys umfassender Strategie, seine Dienste auf das rasante Wachstum des US-Streamingdienstes Disney+ auszurichten.

Disney channel will stop airing for good January 2025 after 27 years of history. 🥹💔 pic.twitter.com/eNm2shsyl7 — solé (@layxsnv) December 2, 2024

Trotz aller weltweiten Schließungen gibt es keine offizielle Ankündigung zur Schließung von Disney Channel in den USA. Laut einem Benutzer auf seinem X-Konto (dem ehemaligen Twitter-Konto) haben die Leute über ihre Schließung in den USA gelogen, da es tatsächlich um internationale Änderungen bei Disney ging und nicht um die USA in Bezug auf Disney.

Disney+ hat in diesem gesamten Prozess eine wichtige Rolle gespielt, da Disney auch klargestellt hat, dass „alle zuvor auf Disney Channel gelaufenen Programme auf Disney+ zum Abruf verfügbar sein werden, um den Zuschauern Flexibilität zu bieten“. Es ist nun Teil dessen, was viele als das neue Phänomen der Unterbrechung traditioneller Kabel- und Satellitendienste durch digitales Streaming betrachten.

Dies ist zwar keine offizielle Ankündigung von Disney bezüglich der Schließung von Disney Channel in den USA, aber es scheint, als würde die Hinwendung des Unternehmens zu Disney+ das Ende der Ära des linearen Fernsehens einläuten. Die gute Nachricht für eingefleischte Fans des Kanals ist, dass sie über die Plattform auf die Inhalte ihres Lieblingskanals zugreifen können. Es bleibt abzuwarten, ob das Disney Channel-Abonnement in den USA auch international ausgebaut wird.

Vorerst kann man mit Sicherheit sagen, dass der Disney Channel in den Vereinigten Staaten in Betrieb bleibt und keine unmittelbaren Pläne für eine Schließung bestehen. Die sich verändernde Landschaft des Medienkonsums wirft jedoch weiterhin Fragen über die Zukunft traditioneller Fernsehsender im Streaming-Zeitalter auf.