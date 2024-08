Hindustan Zinc Aktien stürzen ab, da Vedanta ein vergünstigtes Verkaufsangebot unterbreitet; Vedanta strebt strategische Expansion an

Die Aktien von Hindustan Zinc Ltd. (HZL) verzeichneten am Freitag einen starken Rückgang um 7,8% und erreichten an der Bombay Stock Exchange (BSE) ein Tagestief von Rs 528.

Dieser Rückgang folgte auf die Eröffnung des Verkaufsangebots von Vedanta Ltd., das zu einem reduzierten Mindestpreis von Rs 486 eingeführt wurde.

Das Bergbaukonglomerat Vedanta, das die Position des Promoters von HZL innehat, hat den Verkauf von bis zu 3,31% seines Anteils eingeleitet, was 14 crore Aktien entspricht.

Dieser Verkauf soll vom 16. bis 19. August stattfinden.

Im Gegensatz zum Rückgang von HZL wurden die Aktien von Vedanta an der BSE um 2% höher bei Rs 430 gehandelt.

Es wird erwartet, dass das Unternehmen mit dem OFS zum festgelegten Mindestpreis etwa 6.498 Rupien einnehmen wird.

OFS ist in zwei Phasen gegliedert

Am Freitag bietet Vedanta bis zu 5.14.40.329 Aktien, die 1,22% des Aktienkapitals von HZL entsprechen, ausschließlich Nicht-Retail-Anlegern an.

Sollte es zu einer Überzeichnung kommen, können die verbleibenden 8,23 Millionen Aktien, die 1,95% des Aktienkapitals entsprechen, sowohl von Kleinanlegern als auch von Nicht-Kleinanlegern erworben werden.

Das Angebot wird am Montag, den 19. August, für Privatanleger und Nicht-Privatanleger, die ihre nicht zugeteilten Gebote übertragen möchten, wieder geöffnet. Erklären Sie die Gründe für die OFS, Hindustan Zinc erklärte: „Das Angebot wird vom Verkäufer, unter anderem, um Zugang zu Mitteln für Wachstum und Expansion und zur Optimierung der Kapitalstruktur des Unternehmens zu erhalten."

Zum Ende des Juniquartals hielt Vedanta einen Anteil von 64,92% an HZL, während die indische Regierung 29,54% besaß.

Vedanta hat Pläne zur Ausgliederung seiner wichtigsten Geschäftsbereiche – Aluminium, Öl und Gas, Energie, Basismetalle sowie Eisen und Stahl – in separate börsennotierte Unternehmen vorgestellt.

Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, die Refinanzierungsrisiken zu reduzieren und die Abhängigkeit von den Dividenden der Vedanta Resources Ltd. zu verringern.

Die Finanzlage von Vedanta zum 30. Juni 2024 weist eine Nettoverschuldung von 61.324 Rupien auf.

Das Unternehmen hat seine Finanzmittel aktiv verwaltet und im vergangenen Monat über ein Qualified Institutions Placement (QIP) von 19,31 crore Aktien zu einem Ausgabepreis von 440 Rupien pro Aktie 8.500 crore (über 1 Mrd. $) aufgenommen.

Nationales Gesellschaftsrechtstribunal (NCLT)

In diesem Zusammenhang wird erwartet, dass Hindustan Zinc noch in diesem Monat eine Sonderdividende in Höhe von Rs 6.000 crore an seine Aktionäre ausschütten wird, wie ET kürzlich berichtete.

In diesem Zusammenhang wird erwartet, dass Hindustan Zinc noch in diesem Monat eine Sonderdividende in Höhe von Rs 6.000 crore an seine Aktionäre ausschütten wird, wie ET kürzlich berichtete.

Darüber hinaus hat das National Company Law Tribunal (NCLT) im vergangenen Monat die Übertragung von Rs 10.383 crore aus den allgemeinen Rücklagen des Unternehmens in die Gewinnrücklagen genehmigt.