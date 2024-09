Ultra-Luxus-Wohnungen in Mumbai steigen 2024 stark an und dominieren den indischen Markt

Trotz steigender Immobilienpreise: Der Verkauf von Ultra-Luxus-Wohnungen über Rs 40 Crore floriert weiterhin im Jahr 2024, wie ANAROCK in einem aktuellen Bericht beobachtete.

Laut dem Bericht hat der durchschnittliche Quadratmeterpreis für Immobilien über Rs 40 Crore in den letzten 8 Monaten um 2 Prozent zugenommen – von Rs 1,00,208 pro Quadratfuß im Jahr 2023 auf Rs 1,02,458 pro Quadratfuß im August 2024.

Dem Bericht zufolge wurden in den ersten acht Monaten des Jahres insgesamt 25 solcher Wohnungen in Mumbai, Hyderabad, Gurugram und Bengaluru verkauft, mit einem Gesamtverkaufswert von etwa Rs 2,443 Crore.

Im Gegensatz dazu verzeichneten Städte wie Pune, Chennai und Kolkata keine Verkäufe in dieser exklusiven Preisklasse.

Anuj Puri, Vorsitzender der ANAROCK Group, stellte fest: „Das gesamte Jahr 2023 verzeichnete etwa 61 Deals mit einem kumulierten Verkaufswert von ca. Rs 4,456 Crore in Mumbai, Hyderabad und Gurugram. Mit noch vier verbleibenden Monaten in 2024 und dem festlichen Quartal von Oktober bis Dezember laufend, werden wir voraussichtlich weitere solcher großen Wohnimmobiliengeschäfte vor Jahresende sehen.“

Von den bisher in diesem Jahr verkauften 25 Wohnungen waren 20 Hochhausapartments im Gesamtwert von Rs 1,694 Crore, während die verbleibenden fünf Verkäufe Bungalows im Gesamtwert von etwa Rs 748,5 Crore betrafen.

Mumbai bleibt der aktivste Markt für Ultra-Luxus-Wohnungen und verzeichnete 21 der 25 Verkäufe im Jahr 2024, mit einem Wert von Rs 2,200 Crore – beeindruckende 84 Prozent aller Deals in diesem Segment. Wohlhabende Einzelpersonen (HNIs) und Ultra-HNIs fühlen sich trotz Mumbais Status als teuersten Wohnmarkt Indiens zu der Stadt hingezogen und kaufen Immobilien für den Eigenbedarf, als Investition oder beides.

„Eine tiefere Analyse der Daten zeigt, dass Wohnungen über Rs 100 Crore in den letzten acht Monaten allein einen Preisaufschlag von 14 Prozent erlebt haben – von Rs 1,24,697 pro Quadratfuß Ende 2023 auf Rs 1,41,904 pro Quadratfuß bis heute im Jahr 2024. Diese zweistellige Preissteigerung in diesem Segment vor Jahresende bezeugt das unaufhörliche Verlangen nach Prestigeimmobilien.“

Während Mumbai den Großteil der Verkäufe von Ultra-Luxus-Wohnungen ausmachte, verzeichneten auch andere Städte begrenzte Aktivitäten. Hyderabad meldete zwei Verkäufe in Jubilee Hills, die insgesamt Rs 80 Crore wert waren. Gurugram in der National Capital Region (NCR) erlebte einen Verkauf im Wert von Rs 95 Crore, und Bengaluru schloss einen Deal für eine Ultra-Luxus-Wohnung im Wert von Rs 67,5 Crore ab.

Interessanterweise waren von den 25 Ultra-Luxus-Deals im Jahr 2024 neun für Wohnungen über Rs 100 Crore, mit einem Gesamtverkaufswert von Rs 1,534 Crore. Dies steht im Gegensatz zu den 10 großen Deals im Jahr 2023, die einen Gesamtwert von Rs 1,720 Crore hatten. Die letzten vier Monate des Jahres 2024 könnten einen neuen Rekord in diesem High-End-Segment setzen.

Wohnungen blieben die bevorzugte Wahl wohlhabender Käufer, wobei 20 der 25 Deals auf Apartments entfielen. Geschäftsleute machten 80 Prozent der Käufer aus, während hochrangige Fachleute aus verschiedenen Branchen 12 Prozent ausmachten. Bollywood-Stars und Spitzenjuristen sowie Mediziner machten die verbleibenden 8 Prozent aus.

Laut den Daten hat die Nachfrage nach Ultra-Luxus-Wohnungen seit der Pandemie zugenommen, was die Entwickler dazu veranlasst hat, das Angebot solcher hochwertigen Immobilien zu erhöhen. In den letzten drei Jahren – 2022, 2023 und 2024 – wurden in den wichtigsten Städten mehr als 99 Ultra-Luxus-Wohnimmobilien-Deals im Wert von etwa Rs 8,069 Crore abgeschlossen. Allein im Jahr 2022 wurden 13 Ultra-Luxus-Wohnungen für einen Gesamtwert von Rs 1,170 Crore verkauft.

Der Großteil dieser Verkäufe (11) fand in Mumbai statt, die verbleibenden zwei in Delhi-NCR. Neun der 13 in diesem Jahr verkauften Wohnungen lagen im Preisbereich zwischen Rs 100 Crore und Rs 150 Crore und waren alle in Mumbai gelegen.

Mit den weiterhin steigenden Preisen für Ultra-Luxus-Wohnungen und der anhaltend starken Nachfrage wird der Markt für hochwertige Immobilien voraussichtlich auch im Rest des Jahres 2024 und darüber hinaus robust bleiben, fügte der Bericht hinzu.