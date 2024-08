Asteroid 2024 OR1: NASA bestätigt keine Bedrohung trotz der Nähe des Vorbeiflugs an der Erde am 12. August

Ein bedeutendes astronomisches Ereignis steht am 12. August bevor, da der Asteroid 2024 OR1 auf die Erde zurast und dabei eine außergewöhnlich enge Annäherung vollzieht. Der Asteroid, der etwa 33 Meter groß ist, was der Größe eines großen Flugzeugs entspricht, wird voraussichtlich um 18:41 Uhr IST an unserem Planeten vorbeifliegen. Mit einer Geschwindigkeit von 30.381 km/h gehört dieses Himmelsobjekt zur Apollo-Gruppe der Asteroiden – eine faszinierende Kategorie von erdnahen Objekten (NEOs), deren Umlaufbahnen die Bahn der Erde schneiden.

Das Jet Propulsion Laboratory der NASA überwacht den 2024 OR1 durch sein Asteroid Watch-Programm. Die Raumfahrtbehörde klassifiziert Asteroiden als potenziell gefährlich auf Grundlage spezifischer Kriterien, einschließlich ihrer Nähe zur Erde und ihrer Größe. In der Regel wird ein Asteroid als Bedrohung betrachtet, wenn er sich innerhalb von 7.500.000 Kilometern der Erde nähert und größer als etwa 140 Meter ist.

Der Asteroid 2024 OR1 wird bei seinem nächsten Punkt innerhalb von 3.430.000 Kilometern der Erde vorbeifliegen und erfüllt damit das Kriterium der Nähe für ein potenziell gefährliches Objekt. Aufgrund seiner relativ kleinen Größe stellt er jedoch keine Bedrohung für unseren Planeten dar. Diese enge Begegnung, obwohl bemerkenswert, wird ohne Zwischenfälle verlaufen.

Neben 2024 OR1 werden am gleichen Tag auch zwei weitere Asteroiden nahe vorbeifliegen. Der Asteroid 2024 OM1, der einen Durchmesser von 49 Metern hat, wird der Erde nahekommen und sich bis auf 1.400.000 Kilometer annähern. Wie 2024 OR1 gehört auch dieser Asteroid zur Apollo-Gruppe. Gleichzeitig wird der Asteroid 2024 PE, ein Aten-NEO, seine nächste Annäherung in einer Entfernung von 1.800.000 Kilometern erreichen. Mit nur 26 Metern Durchmesser stellt er ebenfalls keine Bedrohung für die Erde dar. Die NASA hat bestätigt, dass alle drei Asteroiden sicher vorbeifliegen werden, ohne eine Gefahr darzustellen.

Das Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) der NASA ist damit betraut, NEOs kontinuierlich zu verfolgen, um potenzielle Kollisionsrisiken zu bewerten. Das Zentrum bewertet Faktoren wie die Größe eines Asteroiden, seine Geschwindigkeit und den Ort seines Aufpralls, um festzustellen, ob er erhebliche Schäden verursachen könnte. Diese engen Begegnungen ermöglichen es den Wissenschaftlern nicht nur, die Sicherheit unseres Planeten zu gewährleisten, sondern bieten auch wertvolle Gelegenheiten, mehr über diese Himmelskörper zu erfahren.

Die Untersuchung von Asteroiden ist für die NASA von entscheidender Bedeutung, sowohl um die potenziellen Risiken zu verstehen, die sie darstellen könnten, als auch für wissenschaftliche Forschungszwecke. In der Vergangenheit hat die NASA erfolgreich die Double Asteroid Redirection Test (DART)-Mission durchgeführt, bei der ein Raumfahrzeug absichtlich mit einem Asteroiden kollidiert wurde. Diese Mission lieferte wichtige Erkenntnisse darüber, wie die Menschheit sich gegen eine zukünftige Asteroidenbedrohung verteidigen könnte.

Während sich 2024 OR1 und seine Begleiter annähern, beobachtet die NASA weiterhin den Himmel, um sicherzustellen, dass die Erde sicher bleibt und gleichzeitig unser Wissen über das Universum erweitert wird.