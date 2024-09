Der ExoMars-Orbiter der ESA enthüllt „Smiley Face“-Salzlagerstätte auf dem Mars und weist auf antikes Leben hin

Der ExoMars Trace Gas Orbiter der Europäischen Weltraumorganisation hat ein eindrucksvolles Bild einer Salzlagerstätte in Form eines „Smiley-Gesichts“ auf dem Mars enthüllt und damit die Fantasie von Weltraumbegeisterten auf der ganzen Welt angeregt. Wissenschaftler vermuten, dass dieses ungewöhnliche Merkmal Spuren der letzten Überreste des Lebens auf dem Roten Planeten verbergen könnte.

Das einem Emoticon ähnelnde Salzdepot ist mehr als nur eine visuelle Kuriosität. Es könnte Hinweise auf robuste Mikroben enthalten, die gedeihen könnten, als der Mars einst ausgedehnte Seen und Flüsse beherbergte. Diese Gewässer verschwanden nach einem globalen Frost vor Milliarden von Jahren und hinterließen die trockene Marslandschaft, die wir heute sehen.

Der ExoMars Trace Gas Orbiter, der mit der Erkennung von Lebenszeichen und der Analyse der Marsatmosphäre beauftragt ist, hat mit seiner jüngsten Erfassung der Chloridsalzablagerungen entscheidende Daten geliefert. Diese Ablagerungen, Überreste antiker Gewässer, bieten wertvolle Einblicke in das frühere Klima des Mars und sein Potenzial, Leben zu ermöglichen.

Der Social-Media-Beitrag der ESA unterstreicht die Bedeutung dieser Entdeckung und stellt fest, dass der Mars, einst ein Planet mit fließenden Flüssen und Seen, nun seine alten Geheimnisse durch diese Salzformationen preisgibt. „Warum so ernst? Der Mars war einst eine Welt aus Flüssen, Seen und möglicherweise Ozeanen und enthüllt nun seine Geheimnisse durch Chloridsalzablagerungen, die unser ExoMars Trace Gas Orbiter gefunden hat“, heißt es in dem Beitrag. „Diese Ablagerungen, Überreste antiker Gewässer, könnten auf bewohnbare Zonen vor Milliarden von Jahren hinweisen. Die Entdeckung von fast tausend potenziellen Standorten bietet neue Einblicke in das Klima des Mars und das Potenzial für früheres Leben.“

Die Entdeckung dieser Salzvorkommen fasziniert nicht nur Wissenschaftler, sondern erweitert auch unser Verständnis der geologischen Geschichte des Mars und seiner Fähigkeit, Leben zu beherbergen.