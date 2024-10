SpaceX rettet gestrandete Astronauten auf der ISS

Die Dragon-Kapsel von SpaceX dockte erfolgreich an der ISS an, um zwei Astronauten zu retten, die aufgrund einer Fehlfunktion in der Starliner-Kapsel von Boeing gestrandet waren.

Bei einer entscheidenden Mission dockte die Dragon-Kapsel von SpaceX erfolgreich an der Internationalen Raumstation (ISS) an, um zwei Astronauten zu retten, die aufgrund einer Fehlfunktion der Starliner-Kapsel von Boeing gestrandet waren. Die Dragon-Kapsel, die zwei leere Sitze für die Astronauten Butch Wilmore und Suni Williams an Bord hatte, dockte um 17:30 Eastern Time (22:30 BST) an, während sich die ISS 265 Meilen (426 km) über Botswana befand.

Gestrandete Astronauten warten auf Rückkehr

Wilmore und Williams kamen ursprünglich im Juni mit Boeings Starliner-Kapsel für eine achttägige Mission zur ISS. Ein technisches Problem während des Fluges zwang sie jedoch, ihren Aufenthalt zu verlängern. Der Fehler, der im Antriebssystem der Kapsel entdeckt wurde, machte es unsicher, die Astronauten mit der Starliner zurück zur Erde zu bringen. Infolgedessen entschied sich die NASA, die Dragon-Kapsel von SpaceX zu schicken, um die gestrandeten Astronauten zu retten. Die Rückkehr zur Erde ist nun für Februar geplant.

Die Dragon-Kapsel wurde am Samstag von Cape Canaveral, Florida, gestartet und hatte den NASA-Astronauten Nick Hague und den russischen Kosmonauten Alexander Gorbunov an Bord. Die beiden werden vorübergehend zur ISS-Besatzung stoßen, bevor sie Wilmore und Williams sicher zur Erde zurückbringen.

Verzögerungen und Herausforderungen

Die Mission wurde aufgrund des Hurrikans Helene, der im Südosten der USA, einschließlich Florida, erhebliche Zerstörungen anrichtete, kurzzeitig verzögert. Der Start war ursprünglich für Donnerstag geplant, wurde aber auf Samstag verschoben, um sichere Bedingungen zu gewährleisten.

Nach dem Andocken zeigten Aufnahmen aus der ISS, wie Hague und Gorbunov von der Besatzung herzlich empfangen wurden, lächelnd und posierend, als sie sich ihren Kollegen im Weltraum anschlossen.

Probleme mit Starliner

Der ursprüngliche Starliner-Flug am 5. Juni markierte Boeings ersten Versuch, Astronauten zur ISS zu schicken. Die Mission wurde jedoch von technischen Problemen geplagt, darunter Heliumlecks im Antriebssystem und Fehlfunktionen der Triebwerke. Das Starliner-Programm hat im Laufe der Jahre mehrere Verzögerungen erfahren, darunter Rückschläge bei unbemannten Testflügen in den Jahren 2019 und 2022.

Nach monatelangen Untersuchungen durch Ingenieure von Boeing und NASA stellte die Raumfahrtbehörde Ende August fest, dass es nicht sicher wäre, die Starliner zu verwenden, um Wilmore und Williams zur Erde zurückzubringen. Die Probleme mit dem Raumfahrzeug haben Boeings Pläne seit mehreren Jahren verzögert.

Die Zukunft der Raumfahrt

Die NASA stellte ihre Space-Shuttle-Flotte im Jahr 2011 außer Dienst und war damit auf die russischen Sojus-Raumschiffe angewiesen, um Astronauten zur ISS und zurück zu transportieren. Im Jahr 2014 vergab die NASA jedoch Verträge an Boeing und SpaceX im Wert von 4,2 Milliarden Dollar und 2,6 Milliarden Dollar, um neue Raumfahrzeuge zu bauen, die Astronauten befördern können.

SpaceX, das von Milliardär Elon Musk gegründet wurde, wurde 2020 das erste private Unternehmen, das Astronauten zur ISS schickte, was einen wichtigen Meilenstein in der Zukunft der amerikanischen Raumfahrt darstellte. Die jüngste Mission zur Rettung der gestrandeten Astronauten unterstreicht die zentrale Rolle von SpaceX in den NASA-Operationen, während die Raumfahrtbehörde weiterhin ihre Abhängigkeit von ausländischen Raumfahrzeugen für bemannte Missionen reduziert.

Die Dragon-Kapsel von SpaceX dockte erfolgreich an der ISS an, um zwei Astronauten zu retten, die aufgrund einer Fehlfunktion der Starliner-Kapsel von Boeing gestrandet waren. Die Mission wurde durch Hurrikan Helene kurzzeitig verzögert, aber die effiziente Reaktion von SpaceX unterstreicht seine wachsende Bedeutung in den NASA-Raumfahrtmissionen. Mit den Rückschlägen bei Boeings Starliner festigt SpaceX weiterhin seine Position in der Zukunft der Raumfahrt.