Sunita Williams‘ Körper verliert im Weltraum an Masse: Auswirkungen längerer Weltraumreisen auf den menschlichen Körper erklärt

Das Leben im Weltraum über längere Zeiträume bringt eine Reihe erheblicher gesundheitlicher Herausforderungen mit sich, wie Astronautin Sunita Williams derzeit am eigenen Leib erfährt. Gemeinsam mit ihrem Astronautenkollegen Barry Wilmore befindet sich Williams an Bord der Internationalen Raumstation (ISS), wo sie aufgrund eines technischen Problems mit ihrem Rückkehrraumschiff eine unerwartete Verlängerung ihrer Mission erleben. Ursprünglich war nur ein kurzer Aufenthalt geplant, doch ihre Mission wurde nun auf unbestimmte Zeit verschoben, was die harten Realitäten und Gesundheitsrisiken unterstreicht, die mit einer längeren Raumfahrt verbunden sind.

Physiologische Auswirkungen längerer Raumfahrt

Der menschliche Körper, der darauf ausgelegt ist, unter der Schwerkraft der Erde optimal zu funktionieren, begegnet in der Mikrogravitationsumgebung des Weltraums zahlreichen Herausforderungen. Eine der unmittelbaren Folgen dieser Umgebung ist die Verschiebung von Körperflüssigkeiten nach oben, weg von den unteren Extremitäten. Diese Flüssigkeitsumverteilung kann zu einem Ungleichgewicht führen, das Dehydrierung oder umgekehrt eine Flüssigkeitsüberladung in bestimmten Körperteilen verursachen kann. Die Nieren, die für die Aufrechterhaltung des Flüssigkeitshaushalts von entscheidender Bedeutung sind, haben unter diesen Bedingungen Schwierigkeiten, richtig zu funktionieren, was das Risiko von Nierensteinen erhöht. Mit der Zeit könnten diese Probleme zur Entwicklung einer chronischen Nierenerkrankung beitragen, die langfristige Gesundheitsrisiken für Astronauten birgt.

Auch die Gesundheit von Muskeln und Knochen verschlechtert sich in der Abwesenheit der Schwerkraft. Ohne den regelmäßigen Widerstand, den die Schwerkraft der Erde bietet, beginnen die Muskeln zu verkümmern und die Knochen verlieren an Dichte, ein Zustand, der als Raumflugosteopenie bekannt ist. Dieser beschleunigte Muskel- und Knochenschwund schwächt das Skelettsystem und macht es anfälliger für Brüche und Verletzungen, sowohl während der Mission als auch nach der Rückkehr zur Erde. Die langfristigen Auswirkungen dieser Schwächung werden noch untersucht, aber es ist klar, dass eine längere Exposition gegenüber Mikrogravitation erhebliche Auswirkungen auf das Muskel-Skelett-System des Körpers hat.

Eine der besorgniserregendsten Auswirkungen längerer Weltraumreisen ist der erhöhte Hirndruck, der durch die Aufwärtsverschiebung von Flüssigkeiten in Richtung Kopf verursacht wird. Dieser Druck kann zu einer Reihe von Symptomen führen, darunter Sehstörungen, anhaltende Kopfschmerzen und sogar kognitive Beeinträchtigungen. Auch das Herz-Kreislauf-System ist betroffen, da das Herz in der Schwerelosigkeit nicht mehr so ​​hart arbeiten muss, um Blut zu pumpen, und seine kardiovaskuläre Fitness nachlassen kann. Veränderungen in der Struktur des Herzmuskels können im Laufe der Zeit zu einer verminderten Fähigkeit führen, Blut effizient zu pumpen, was sich möglicherweise langfristig auf die kardiovaskuläre Gesundheit auswirkt.

Strahlenbelastung ist ein weiteres ernstes Problem für Astronauten auf Langzeitmissionen. Anders als auf der Erde, wo die Atmosphäre einen erheblichen Schutz vor kosmischer Strahlung und anderen Strahlungsformen bietet, sind Raumfahrer viel höheren Strahlungswerten ausgesetzt. Diese Belastung erhöht nicht nur das Krebsrisiko, sondern stellt auch eine Bedrohung für die Gesundheit des Gehirns dar, mit potenziellen Langzeitfolgen, die kognitiven Abbau und andere neurologische Probleme umfassen können. Akute Strahlenkrankheit ist ein weiteres Risiko, insbesondere im Falle einer Sonneneruption oder eines anderen plötzlichen Anstiegs der Strahlungswerte.

Das Immunsystem, das für den Schutz des Körpers vor Infektionen unerlässlich ist, wird im Weltraum beeinträchtigt. Die einzigartige Umgebung des Weltraums, einschließlich der Auswirkungen der Mikrogravitation, kann die Immunreaktion schwächen und Astronauten anfälliger für Krankheiten machen. Im Weltraum werden auch Veränderungen der Darmflora beobachtet, die eine entscheidende Rolle bei der Verdauung, Immunität und allgemeinen Gesundheit spielt. Diese Veränderungen können weitreichende Auswirkungen haben und sich potenziell sowohl auf die körperliche als auch auf die geistige Gesundheit auswirken.

Psychische Auswirkungen der Raumfahrt

Die psychologischen Auswirkungen längerer Weltraummissionen sind ein weiteres kritisches Thema. Die Isolation, Enge und die Hochdruckumgebung der Raumfahrt können zu psychischen Problemen wie Angstzuständen, Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) führen. Die längere Trennung von geliebten Menschen, kombiniert mit der Monotonie und der sich wiederholenden Natur des Lebens an Bord der ISS, erhöht die emotionale Belastung der Astronauten. Diese psychologischen Herausforderungen können langfristige Auswirkungen haben, die auch nach Ende der Mission und der Rückkehr der Astronauten zur Erde bestehen bleiben.

Während die NASA weiterhin die technischen Probleme behebt, die die Rückkehr von Sunita Williams und Barry Wilmore verzögern, dienen die anhaltenden Risiken für ihre Gesundheit als deutliche Erinnerung an die immensen Herausforderungen, die langfristige Raumfahrt mit sich bringt.