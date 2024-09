Vom Menschen verursachter Meteorschauer am Horizont? Die DART-Mission der NASA sorgt für Aufregung

Die Double Asteroids Redirect Test (DART)-Mission der NASA, die vor zwei Jahren berühmt auf den Asteroiden-Mond Dimorphos abgestürzt ist, könnte einen einzigartigen, von Menschen gemachten Meteoritenregen erzeugen. Ursprünglich zielte die Mission darauf ab, zu testen, ob die Menschheit einen Asteroiden ablenken könnte, aber sie hat auch die Form von Dimorphos verändert und könnte jetzt zu einem ungewöhnlichen Himmelsereignis führen.

Auswirkungen der DART-Mission

Im September 2022 kollidierte die DART-Raumsonde absichtlich mit Dimorphos, um zu sehen, ob sie dessen Kurs ändern konnte. Shantanu Naidu vom Jet Propulsion Laboratory der NASA bemerkte: „Die gesamte Form des Asteroiden hat sich verändert, von einem relativ symmetrischen Objekt zu einem ‘triaxialen Ellipsoid’ – etwas, das eher einer länglichen Wassermelone ähnelt.“

Möglicher Meteoritenregen

Jüngste Forschungen deuten darauf hin, dass die Trümmer der Kollision einen von Menschen gemachten Meteoritenregen bilden könnten. Laut einer Studie der Cornell University vom August könnten diese Trümmer in den nächsten 10 bis 30 Jahren die Erde und den Mars umkreisen. Die Trümmer könnten bis zu 100 Jahre lang weiterfallen und so einen Meteoritenregen erzeugen, der von der Erde aus sichtbar sein könnte.

Eloy Peña Asensio, Forscher an der Polytechnischen Universität Mailand in Italien, erklärte: „Sobald die ersten Partikel den Mars oder die Erde erreichen, könnten sie für mindestens die nächsten 100 Jahre weiterhin in Abständen und periodisch ankommen, was der Dauer unserer Berechnungen entspricht.“ Er fügte hinzu, dass die Trümmer Meteore oder Sternschnuppen erzeugen könnten, wenn sie in die Marsatmosphäre eintreten.

Sicherheit und Sichtbarkeit

Trotz der Aufregung stellen die Trümmer keine signifikante Bedrohung für die Erde dar. Die Fragmente werden voraussichtlich klein sein, von Körnern bis hin zur Größe von Smartphones. Während einige Partikel die Erde erreichen könnten, werden andere wahrscheinlich auf dem Mars landen.

Falls erdgebundene Trümmer auftreten, würde dies nicht mit bekannten Meteoritenströmen übereinstimmen und wäre langsam bewegend. Der Höhepunkt dieses Meteoritenregens würde wahrscheinlich im Mai liegen und wäre hauptsächlich von der Südhalbkugel aus sichtbar, scheinbar aus der Nähe des Sternbilds Indus kommend.

Die DART-Mission der NASA zeigte nicht nur unsere Fähigkeit, die Erde vor Asteroiden zu schützen, sondern ebnete auch den Weg für eine potenziell neue Art von Meteoritenregen, der Weltraumwissenschaft mit faszinierenden Möglichkeiten für die Zukunft verbindet.