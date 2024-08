Alzheimer kann durch Ernährung positiv beeinflusst werden: Forschung

In einer detaillierten Studie identifizieren Forscher, welche Diäten effektiv das Risiko senken können, an Alzheimer zu erkranken. Die Ergebnisse wurden im Journal of Alzheimer’s Disease veröffentlicht, in dem Artikel „Die Rolle der Ernährung bei der Modifikation des Risikos für Alzheimer: Geschichte und aktuelles Verständnis“.

Die Rolle der Ernährung bei der Senkung des Alzheimer-Risikos wurde umfassend untersucht. Pflanzliche Diäten, wie die Mittelmeerdiät sowie traditionelle chinesische, japanische und indische Küchen, haben gezeigt, dass sie das Risiko senken können, insbesondere im Vergleich zur westlichen Ernährung.

In diesen Ländern steigen die Alzheimer-Raten, wenn sie sich auf die westliche Ernährung umstellen. Diese Studie identifiziert Risikofaktoren für Demenz, darunter ein höherer Konsum von gesättigten Fetten, Fleisch, insbesondere rotes Fleisch wie Hamburger und Grillfleisch sowie verarbeitete Fleischprodukte wie Hot Dogs und ultraverarbeitete Lebensmittel, die reich an Zucker und raffinierten Getreideprodukten sind.

Diese Überprüfung erklärt auch, warum bestimmte Lebensmittel das Risiko für Alzheimer erhöhen oder senken. Zum Beispiel erhöht Fleisch das Risiko für Demenz am meisten, indem es Risikofaktoren wie Entzündungen, Insulinresistenz, oxidativen Stress, gesättigte Fette, fortgeschrittene Glykationsendprodukte und Trimethylamin N-Oxid erhöht. Die Studie beschreibt auch mehrere Lebensmittel, die vor Alzheimer schützen, wie grünes Blattgemüse, bunte Früchte und Gemüse, Hülsenfrüchte (wie Bohnen), Nüsse, Omega-3-Fettsäuren und Vollkornprodukte.

Ultraverarbeitete Lebensmittel können das Risiko von Fettleibigkeit und Diabetes erhöhen, die selbst Risikofaktoren für Alzheimer sind. Ultraverarbeitete Lebensmittel enthalten oft nicht die Bestandteile, die in ganzen Pflanzenlebensmitteln vorhanden sind und Demenz vorbeugen, wie entzündungshemmende Komponenten und Antioxidantien.

Armut ist ein wichtiger Treiber der Alzheimer-Krankheit in den USA, da ultraverarbeitete Lebensmittel und Fleisch billigere Energiequellen sind als Früchte, Gemüse, Vollkornprodukte und andere nahrhaftere Lebensmittel, was Fettleibigkeit fördert.

Die Arbeit legt auch nahe, dass die Alzheimer-Raten in den USA bis 2038 voraussichtlich um 50% im Vergleich zu den Werten von 2018 steigen werden. Diese Berechnung basiert auf dem Vergleich von Trends bei Fettleibigkeit in den USA mit Trends bei Alzheimer. Dieser Vergleich zeigt eine 20-jährige Verzögerung zwischen den Fettleibigkeitsraten und den Alzheimer-Raten. Diese Schätzung liegt sehr nahe an der Schätzung der Alzheimer-Vereinigung von 2018, die eine Erhöhung um 56% prognostizierte. Unsere Schätzung deutet darauf hin, dass der Anstieg der Fettleibigkeit aufgrund des Konsums von Fleisch und ultraverarbeiteten Lebensmitteln der Hauptfaktor für Demenz ist. Obwohl das persönliche Risiko für Alzheimer durch Ernährung gesenkt werden kann, wird erwartet, dass diejenigen, die weiterhin die westliche Ernährung befolgen, weiterhin ein höheres Risiko haben werden.

„Grant und Blake überprüfen umfassend und synthetisieren die Rolle von Ernährungfaktoren bei Alzheimer. Beweise aus verschiedenen Perspektiven unterstützen, dass eine Ernährung, die Früchte, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, Vollkornprodukte betont und Fleisch, insbesondere rotes Fleisch, gesättigte Fette und ultraverarbeitete Lebensmittel reduziert, mit einem niedrigeren Risiko für Alzheimer verbunden ist. Körperliche Inaktivität und Fettleibigkeit tragen ebenfalls zu einem höheren Risiko bei. Darüber hinaus sind die Ernährungs- und Lebensgewohnheiten, die mit einem höheren Risiko für Alzheimer verbunden sind, bekannt dafür, dass sie die Mechanismen beeinflussen, die als Risikoerhöher gelten, einschließlich Entzündungen, Insulinresistenz und oxidativem Stress. Grant und Blake argumentieren überzeugend, dass, obwohl weitere Forschung notwendig ist, um die Mechanismen besser zu verstehen, Ernährung und Lebensstilfaktoren, die mit Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einigen Krebsarten verbunden sind, wahrscheinlich das Risiko für Alzheimer beeinflussen.“

Edward Giovannucci, MD, ScD, Professor für Ernährung und Epidemiologie, Harvard University.

„Grant und Blake bieten eine umfassende Übersicht über die ernährungsbedingten und anderen Faktoren, die das Risiko der Alzheimer-Krankheit (AD) beeinflussen. Neben dem spezifischen Ernährungstyp zeigen sie, dass der Konsum von rotem Fleisch, Insulinresistenz, Fettleibigkeit, reaktive Sauerstoffspezies und oxidativer Stress, Phytochemikalien und Homocystein sowie andere Faktoren mit Neuroinflammation interagieren und eine wichtige Rolle bei der Ätiologie von AD spielen. Diese Arbeit bietet einen ausgezeichneten Überblick über modifizierbare Risikofaktoren für AD.“