Gaza berichtet über den ersten Poliofall in 25 Jahren, der ein Baby durch Polio vom Typ 2 gelähmt hat

Ein 10 Monate altes Baby ist in Gaza durch das Poliovirus des Typs 2 gelähmt worden, was den ersten gemeldeten Fall im Gebiet seit 25 Jahren darstellt, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 23. August bekanntgab. Dieser Fall hat dringende Aufrufe zu umfassenden Impfkampagnen ausgelöst, um weitere Ausbrüche zu verhindern.

Der Typ-2-Variante des Poliovirus, obwohl sie nicht gefährlicher ist als die Typen 1 und 3, war die Hauptursache für die jüngsten Polio-Ausbrüche in Regionen mit niedriger Impfquote. Die WHO hat eine sofortige Impfung aller Säuglinge in Gaza gefordert, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Der Appell der WHO erfolgt vor dem Hintergrund des anhaltenden Konflikts zwischen den israelischen Streitkräften und der palästinensischen militanten Gruppe Hamas, der das Gesundheitssystem der Region schwer beeinträchtigt hat. UN-Agenturen haben eine siebentägige humanitäre Pause im Konflikt gefordert, um Impfkampagnen zu erleichtern und eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Philippe Lazzarini, Leiter der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA), betonte die Dringlichkeit der Situation. „Polio macht keinen Unterschied zwischen palästinensischen und israelischen Kindern“, sagte er in einem Beitrag auf X. „Eine Verzögerung der humanitären Pause wird das Risiko einer Ausbreitung unter Kindern erhöhen.“

Der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, bestätigte, dass das Baby, das die Bewegung in seinem linken Unterschenkel verloren hat, derzeit in einem stabilen Zustand ist. Um den Ausbruch zu bekämpfen, hat die WHO zwei Impfkampagnen in Gaza geplant, die Ende August beginnen und bis September 2024 andauern werden.

Poliomyelitis, ein hoch ansteckendes Virus, das hauptsächlich durch den fäkal-oralen Weg verbreitet wird, kann zu schwerer Lähmung führen. Kürzlich wurden Spuren des Virus in Abwässern in Deir al-Balah und Khan Younis entdeckt, Gebieten, die stark vom Konflikt betroffen sind und in denen viele vertriebene Palästinenser leben.

Kinder unter fünf Jahren sind besonders anfällig für Polio, was die kritische Notwendigkeit für schnelle und umfassende Impfmaßnahmen unterstreicht, um weitere Fälle zu verhindern und die Gesundheit der jüngsten Bewohner Gazas zu schützen.