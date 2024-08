Neue Behandlungsmethode für Darmkrebs bietet Chance, Operation zu vermeiden, zeigt Studie

Positive Ergebnisse einer neuartigen Behandlung für lokal fortgeschrittenen Rektumkrebs umfassen die gelegentliche vollständige Vermeidung einer Operation und ein verringertes Risiko für Rückfälle. Laut einer umfassenden Studie der Universität Uppsala, die in eClinicalMedicine veröffentlicht wurde, ist dieser Ansatz vorteilhaft.

Wirksamkeit der neuen Methode „Der Tumor verschwindet häufiger vollständig, was die Chance erhöht, eine Operation zu vermeiden und die normale Funktion des Rektums zu erhalten. Darüber hinaus gibt es weniger Metastasen“, sagte Bengt Glimelius, Professor für Onkologie an der Universität Uppsala und leitender Berater am Universitätsklinikum Uppsala.

Auswirkungen auf Patienten und Behandlung Rektumkrebs betrifft jährlich etwa 2.000 Menschen in Schweden. Davon haben ein Drittel ein hohes Rückfallrisiko. Bei der Diagnose wird oft ein Teil des Darms entfernt, was zur Notwendigkeit einer Stoma oder Problemen mit der Darmkontrolle führen kann. Patienten erhalten normalerweise fünf Wochen lang eine Strahlentherapie oder eine Kombination aus Strahlentherapie und gleichzeitiger Chemotherapie, gefolgt von einer Operation und in der Regel einer zusätzlichen Chemotherapie über bis zu sechs Monate.

Studienergebnisse Eine von der Universität Uppsala in der alltäglichen Gesundheitsversorgung durchgeführte Studie zeigt, dass die Chance, die Notwendigkeit einer chirurgischen Entfernung eines Teils des Darms zu vermeiden, verdoppelt werden kann, wenn alle Strahlen- und Chemotherapien zuerst durchgeführt werden, wobei die Operation nur bei Bedarf vorgesehen ist.

„Wenn der Tumor während der Behandlung vollständig verschwindet, ist eine Operation nicht erforderlich. Das bedeutet, dass das Rektum erhalten bleibt und die Notwendigkeit für ein Stoma und ein neues Rektum entfällt“, sagte Glimelius. Eine große Anzahl von Ärzten, Forschern und Forschungsassistenten trug zu der Studie bei. Die Patientendaten wurden aus dem Schwedischen Kolorektalen Krebsregister (SCRCR) gesammelt, das 461 Patienten umfasste.

Vergleich mit traditionellen Behandlungen Lokal fortgeschrittener Rektumkrebs wurde traditionell mit einer Kombination aus Strahlentherapie und Chemotherapie behandelt, gefolgt von einer Operation und weiterer Chemotherapie. Vor vier Jahren zeigte eine randomisierte Studie, dass ein neuer Ansatz –