Bist du ein Binge-Watcher? Finde die realen Orte, die deine Lieblingsfilme und -serien inspiriert haben.

Aufgewachsen in einer Generation, in der visuelle Medien fast alles übernommen haben, sind Filme irgendwie zur Norm in der Gesellschaft geworden. Wenn du traurig bist, schaust du einen Film; wenn du glücklich bist, feierst du mit einem Film; wenn du etwas lernen möchtest, gibt es Filme. Wenn du etwas lehren möchtest, kannst du Filme machen.

Als Filmfan hat es mich immer fasziniert, wie Filme Inspiration aus der realen Welt nehmen, um etwas zu schaffen, das so weit von der Realität entfernt ist – eine Welt, die so magisch ist. Es macht selbst die grundlegendsten Elemente unseres täglichen Lebens so außergewöhnlich und charmant, die Dinge, die wir sehen, die Erfahrungen, die wir machen, sogar die Orte, an denen wir leben, in denen wir leben möchten oder die wir eines Tages in der Zukunft besuchen möchten. Filme haben uns alle sehr hohe Erwartungen daran gegeben, was wir von unserem Leben wollen, was wir in der Zukunft tun möchten und sogar, was wir sehen, besuchen oder erleben möchten.

Für jemanden, der immer davon geträumt hat, ein Leben wie in den Filmen zu führen, ist es ein wenig enttäuschend zu erkennen, dass dies nicht faktisch ist. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass du zumindest einige der magischsten Orte besuchen kannst, die eine Reihe deiner Lieblingsfilme und TV-Shows inspiriert haben? Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass nicht alle Orte, die du gesehen hast, Kulissen waren, sondern echte Orte?

King’s Cross Station in London

Der Ort, der das Shooting für einen der Kultfavoriten, Harry Potter, inspiriert hat, ist die King’s Cross Station, ein Passagierbahnhof am Rande von Zentral-London im Londoner Stadtteil Camden.

Um die East Coast Main Line zu berücksichtigen, eröffnete die Great Northern Railway die Station in Kings Cross im Jahr 1852 am nördlichen Rand von Zentral-London. Du erinnerst dich vielleicht an die berühmte Szene, in der Harry und die Familie Weasley durch eine Ziegelmauer in der King’s Cross Station gehen, um das Gleis 9¾ zu erreichen, selbst wenn du den ersten Harry-Potter-Film nur einmal gesehen hast. Im Laufe der Filmreihe wird das magische Gleis des Hogwarts Express immer wieder gesehen und erwähnt. Es hat einen solchen Grad an Berühmtheit erlangt, dass die King’s Cross Station offiziell die Plattform zwischen den Gleisen neun und zehn benannt hat. HP-Fans besuchen diesen Ort nun häufig für Fotos.

Painted Ladies in San Francisco

Eine klassische Show für die Kids der 90er Jahre, Full House, zeigte die Painted Ladies, die in San Francisco gelegen sind. Du erinnerst dich vielleicht an diese Gebäude von der Szene, in der die Familie Tanner ein Picknick vor einer malerischen Reihe bunter Häuser in den Eröffnungscredits von Full House macht. Obwohl wir oft denken, dass diese Hintergrundvisuals Kulissen sind, existieren diese Häuser tatsächlich.

In der amerikanischen Architektur sind viktorianische und edwardianische Häuser und Strukturen, die in drei oder mehr Farben neu gestrichen wurden, um ihre architektonischen Merkmale zu betonen oder zu verschönern, als Painted Ladies bekannt. Diese Praxis begann in den 1960er Jahren. In ihrem Buch von 1978 Painted Ladies: San Francisco’s Resplendent Victorians prägten Elizabeth Pomada und Michael Larsen zum ersten Mal den Begriff in Bezug auf viktorianische Häuser in San Francisco.

Wohngebäude in der Bedford Street 90, New York City

Eine weitere der Kultfavoriten, die sich fast alle von uns erinnern, ist Friends. Im Laufe der Jahre hat Friends eine Art Kultanhängerschaft entwickelt, daher scheint es logisch, dass der Wohnkomplex, der als Kulisse für Außenaufnahmen der Wohnungen der Charaktere diente, zu einem beliebten Touristenziel wurde. Die Innenräume der beiden Hauptwohnungen der Show waren tatsächlich in Burbank, während die grünlich-graue Fassade, die für die Außenaufnahmen verwendet wurde, in Manhattans Greenwich Village an der Ecke Bedford und Grove Streets zu finden ist.

Albuquerque, New Mexico

Ein Ort, der schnell zu einem Favoriten vieler Gen Z und Millennials wurde. Das Haus von Breaking Bad am 3828 Piermont Dr. NE in Albuquerque, New Mexico – es ist das Zuhause von Walter White – wird von allen Zuschauern erkannt. Während es der bekannteste Ort ist, an den sich ein Breaking Bad-Fan sofort erinnert, gibt es mehrere andere Orte in der Stadt, die die Show inspiriert haben und von Touristen besucht werden können, einschließlich der Autowaschanlage und dem beliebten Restaurant.

Point Dume, Malibu

Obwohl es ein ähnliches Aussehen wie andere Strände an der kalifornischen Küste hat, ist dieser ruhige Strand tatsächlich Teil eines der bekanntesten Wendepunkte in der Filmgeschichte. Als die Charaktere aus dem ersten „Planet der Affen“-Film entlang dieses Strandes spazieren, denken sie, sie seien auf einem anderen Planeten. Doch dann entdecken sie bald die Ruinen der Freiheitsstatue. Auch wenn die Requisiten des Films entfernt wurden, besuchen Enthusiasten weiterhin Point Dume, um Fotos zu machen. Point Dume ist eine Klippe, die sich in den Pazifik vor der Küste von Malibu, Kalifornien, erstreckt. Der Punkt bildet die nördliche Spitze der Santa Monica Bay.

Skopelos, Griechenland

Ein Ort, den ich schon immer sehen wollte, seit ich den klassischen Film Mamma Mia! gesehen habe, eine romantische Musical-Komödie von 2008, die auf den Liedern der Popgruppe ABBA basiert. Die griechische Insel Skopelos liegt in der westlichen Ägäis. Skopelos ist eine der vielen Inseln, die die Northern Sporades-Inselgruppe bilden, die sich nördlich der Insel Euböa und östlich der Halbinsel Pelion auf dem Festland befindet. Die lebhaften Farben und die atemberaubende Architektur der griechischen Insel, die in „Mamma Mia!“ gezeigt werden, sind schwer zu vergessen. Fans können die echte Insel besuchen, auf der der Film gedreht wurde, Skopelos in der westlichen Ägäis, obwohl die Geschichte auf einer fiktiven Insel spielt. Du kannst sogar an einer Bus-Tour teilnehmen, die Besucher zu mehreren berühmten Drehorten bringt, wie dem Kastani Beach und der Agios Ioannis Kapelle.

Tom’s Restaurant in New York City

Tom’s Restaurant ist ein Diner im Stadtteil Morningside Heights in Manhattan. Es befindet sich unter der Adresse 2880 Broadway, an der Ecke West 112th Street. Es liegt im Erdgeschoss von Armstrong Hall der Columbia University, die auch das Goddard Institute for Space Studies beherbergt.

Die Außenaufnahmen der berühmten Monk’s Cafe-Szenen aus Seinfeld wurden vor Ort in New York gefilmt, aber die Innenszenen wurden inszeniert! Das Restaurant, das als regelmäßiger Treffpunkt für Jerry und seine Freunde in der Komödie diente, war Tom’s Restaurant, das auch heute noch im Stadtteil Morningside Heights in Manhattan geöffnet ist. Du kannst das Essen selbst probieren, indem du zur Ecke Broadway und West 112th Street gehst, denn die Bewertungen besagen, dass es wirklich ganz gut ist.

Wohngebäude in der Water Street 455, Brooklyn

Dies ist für alle Upper East Siders, oder die Brooklynites, oder beides oder keines. Es spielt keine Rolle; es gibt hier einen Platz für jeden, im Gegensatz zur Show Gossip Girl, XOXO.

Vielleicht erinnerst du dich an Dan Humphrey aus Gossip Girl, gespielt von Penn Badgley, der in dem braunen Backsteingebäude oder Loft, wie wir es kennen, nahe der Manhattan Bridge lebt. Tatsächlich kannst du einen Blick in das Gebäude werfen, wenn du zur Water Street im eleganten DUMBO-Viertel in Brooklyn gehst. Auch wenn es NYC Gossip Girl-Touren gibt, konzentrieren sich die meisten auf Manhattan und lassen die geliebte Brooklyn-Fassade aus.