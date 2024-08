Australien wird England 2027 zu einem Einzelspiel empfangen, um 150 Jahre Testcricket zu feiern.

Das historische Test-Match zwischen Australien und England im Jahr 2027 wird im ikonischen Melbourne Cricket Ground (MCG) stattfinden. Das Match wird die 150 Jahre des Test-Cricket markieren, seit es erstmals im März 1877 zwischen den beiden Teams gespielt wurde. Es folgt dem Centenary Test von 1977, den Australien wie das erste Match mit 45 Runs gewonnen hat.

Cricket Australia (CA) hat auch die Vergabe der Gastgeberrechte für verschiedene internationale Männer-Testspiele, ODIs, T20Is und andere Spiele in den nächsten sieben Sommern, von 2024-25 bis 2030-31, bekannt gegeben.

Diese Vereinbarungen sind Teil einer Reihe strategischer Partnerschaften zwischen CA und den Staaten und Territorien, die darauf abzielen, den Fans und Gemeinden mehr Sicherheit zu bieten und gleichzeitig Cricket-Veranstaltungen landesweit auszubauen, wie von der ICC angegeben.

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird das MCG seine Tradition beibehalten, das jährliche Boxing Day Test auszurichten, während das Sydney Cricket Ground weiterhin das Neujahrsspiel veranstalten wird.

Das Adelaide Oval soll ab der Saison 2025/26 jedes Jahr im Dezember das „Christmas Test“ ausrichten, mit einer Mischung aus Tages-Nacht-Tests und Tagestests. Inzwischen hat das Perth Stadium die Rechte erhalten, das erste Männer-Test des Sommers bis zur Saison 2026/27 auszurichten.

Der Vorsitzende von Cricket Australia, Mike Baird, erklärte, dass es schwierig sei, das Spiel im Brisbane Stadium aufgrund seiner Infrastruktur auszurichten. „In Brisbane ist es schwieriger [zu planen] wegen der Infrastruktur. Es gibt einfach Unsicherheit, daher sind wir uns der langfristigen Lösung nicht sicher. Was wir wissen, ist, dass der Gabba eine Lebensdauer hat, die 2030 endet. Wir brauchen eine Lösung und arbeiten auch mit der AFL an einer langfristigen Lösung. Wir wollen einen großartigen Ort in Brisbane, der Queensland Cricket und dem australischen Cricket in den kommenden Jahren unterstützen kann,“ sagte Baird, wie von ESPNcricinfo zitiert.