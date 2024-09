Cristiano Ronaldo: Fünfmaliger Ballon d’Or-Gewinner Wird Erster Spieler der Männergeschichte, Der 900 Tore Erzielt

Cristiano Ronaldo erzielte sein 900. Karriere-Tor während des Nations-League-Spiels Portugals gegen Kroatien am Donnerstag zu Hause und wurde damit der erste Spieler in der Geschichte, der diesen Meilenstein erreichte.

Cristiano Ronaldo erzielte sein 900. Karriere-Tor während des Nations-League-Spiels Portugals gegen Kroatien am Donnerstag zu Hause und wurde damit der erste Spieler in der Geschichte, der diesen Meilenstein erreichte.

Ronaldo erhöhte die Führung seiner Mannschaft im Estádio da Luz in der 34. Minute auf 2:0, indem er eine Flanke von Nuno Mendes mit einem Volley aus kurzer Distanz verwertete. Er war sichtbar bewegt, als er diesen bedeutenden Moment feierte.

Cristiano Ronaldos Karrierebilanz

Mit 39 Jahren umfasst Ronaldos Karrierebilanz 131 Länderspieltore, 450 Tore für Real Madrid, 145 für Manchester United, 101 für Juventus und 68 für sein aktuelles Team, Al Nassr, sowie fünf für seinen ersten Verein, Sporting Lissabon.

Lionel Messi aus Argentinien, der auf der Allzeit-Torschützenliste den zweiten Platz einnimmt, hat 859 Karriere-Tore erzielt.

Im Spiel lieferte der Starspieler von AC Milan eine präzise Flanke, die Ronaldo zum Tor verwertete und dabei wahrscheinlich das Erreichen des Meilensteins erkannte.

Ein Tor zum Erinnern

Obwohl Kroatien später durch ein Eigentor von Manchester Uniteds Diogo Dalot ein Tor erzielte, wird das Spiel für Ronaldos historischen Erfolg in Erinnerung bleiben. Als er die Bedeutung des Moments erkannte, erschien Ronaldo emotional, vergrub sein Gesicht in seinen Händen und kniete in Feierpose nieder.

Dieses Tor war das 131. seiner internationalen Karriere, während die verbleibenden 769 Tore auf Vereinsebene erzielt wurden. Ronaldo begann seine Karriere bei Sporting Lissabon, wo er im September 2002 sein Profidebüt in der Primeira Liga gab. Seine Torserie begann eine Woche später mit einem Doppelpack gegen Moreirense.

Ein unvergleichliches Talent

Manchester United wurde schnell auf sein Talent aufmerksam, und Sir Alex Ferguson sah Ronaldo ein Freistoßtor gegen Portsmouth in der Premier League erzielen, nachdem er ihn nach Old Trafford geholt hatte.

Ronaldo erzielte weitere 144 Tore für Manchester United. Die Mehrheit seiner Karriere-Tore erzielte er jedoch während seiner Zeit bei Real Madrid, wo er über neun Jahre 450 Tore schoss. Weitere 101 Tore erzielte er bei Juventus und seitdem hat er 68 Tore bei Al Nassr in Saudi-Arabien erzielt.