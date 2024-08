Der Internationale Cricket-Rat (ICC) hat den offiziellen Spielplan für die U19 Frauen T20 Weltmeisterschaft 2025 bekanntgegeben, die in Malaysia ausgetragen wird. Dieses mit Spannung erwartete Turnier findet vom 18. Januar bis 2. Februar 2025 statt, und 16 Teams werden in 41 Spielen gegeneinander antreten.

Diese jungen Cricketspielerinnen aus aller Welt werden in 15 actiongeladenen Tagen um den Sieg kämpfen, wobei die zukünftigen Stars des Frauencrickets versuchen werden, sich zu beweisen. Neben dem Hauptturnier sind vom 13. bis 16. Januar auch 16 Aufwärmspiele geplant, um die Teams vorzubereiten.

Diese zweite Ausgabe der U19 Frauen T20 Weltmeisterschaft folgt auf die erfolgreiche Premiere des Turniers in Südafrika im Jahr 2023, bei der Indien in einem spannenden Finale England mit sieben Wickets besiegte. Das Turnier 2025 markiert das erste Mal, dass Malaysia an dieser Weltmeisterschaft teilnimmt, ebenso wie das Debüt von Samoa bei einem ICC-Weltmeisterschaftsturnier.

Die 16 Teams sind in vier Gruppen zu je vier Teams aufgeteilt:

Gruppe A : Indien, Westindische Inseln, Sri Lanka und Malaysia, die im Bayuemas Oval in Selangor spielen.

: Indien, Westindische Inseln, Sri Lanka und Malaysia, die im Bayuemas Oval in Selangor spielen. Gruppe B : England, Pakistan, Irland und die USA, die im JCA Oval in Johor spielen.

: England, Pakistan, Irland und die USA, die im JCA Oval in Johor spielen. Gruppe C : Neuseeland, Südafrika, Afrikas Qualifikant und Samoa, die im Borneo Cricket Ground in Sarawak spielen.

: Neuseeland, Südafrika, Afrikas Qualifikant und Samoa, die im Borneo Cricket Ground in Sarawak spielen. Gruppe D: Australien, Bangladesch, Asiens Qualifikant und Schottland, die im UKM YSD Oval in Selangor spielen.

Das Turnier beginnt am 18. Januar mit einem Dreifachspieltag. England trifft auf Irland, während Pakistan in den Gruppenspielen der Gruppe B in Johor gegen die USA antritt. Unterdessen spielt Samoa gegen Afrikas Qualifikanten und Neuseeland tritt in Gruppe C in Sarawak gegen Südafrika an. In Gruppe D in Selangor trifft Australien auf Schottland und Bangladesch spielt gegen Asiens Qualifikanten.

Der amtierende Champion Indien wird am 19. Januar seine Titelverteidigung gegen die Westindischen Inseln beginnen, während Gastgeber Malaysia am selben Tag zuvor gegen Sri Lanka im Bayuemas Oval antritt.

Das Turnierformat sieht vor, dass die besten Teams jeder Gruppe in die Super Six-Phase einziehen, die am 25. Januar beginnt. Hier kämpfen die beiden besten Teams jeder Gruppe um den Einzug ins Halbfinale und schließlich ins Finale. Sollte Indien das Halbfinale erreichen, spielen sie am 31. Januar das zweite Halbfinale.

Der Spielplan ist vollgepackt mit spannenden Begegnungen, und das Finale, das am 2. Februar im Bayuemas Oval stattfindet, verspricht einen glanzvollen Abschluss dieser Bühne für aufstrebende Talente im Frauencricket.