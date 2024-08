Google führt KI-gestütztes Gmail-Q&A für Android-Nutzer ein und verbessert so die E-Mail-Verwaltung

Google hat eine spannende neue Funktion vorgestellt: Gmail Q&A, die jetzt für Android-Nutzer verfügbar ist, die den Gemini-Dienst abonniert haben. Dieses bahnbrechende Update verändert die Art und Weise, wie Gmail-Nutzer mit ihren E-Mails interagieren, erheblich, indem es fortschrittliche KI-unterstützte Funktionen direkt in die Gmail-App integriert.

Gmail Q&A nutzt den fortschrittlichen KI-Assistenten von Google, Gemini, der es den Nutzern ermöglicht, auf eine intuitivere Weise mit ihrem Posteingang zu interagieren. Mit dieser Funktion können Nutzer Gemini bitten, verschiedene Aufgaben zu erledigen, wie z. B. bestimmte Details in E-Mails zu finden, ungelesene Nachrichten anzuzeigen, Nachrichten von einem bestimmten Absender zu zeigen oder E-Mails zu bestimmten Themen zusammenzufassen.

Die neue Funktion wird durch ein schwarzes Sternsymbol neben der vorhandenen Suchleiste in der Gmail-App dargestellt, was den Übergang von Google von traditionellen Suchfunktionen zu interaktiven KI-Chats symbolisiert. Um Gmail Q&A auf Android zu aktivieren, müssen Administratoren sicherstellen, dass intelligente Funktionen und Personalisierungseinstellungen über die Admin-Konsole aktiviert sind. Einzelne Nutzer können über das schwarze Gemini-Sternsymbol oben rechts in der Gmail-App oder über die „Diese E-Mail zusammenfassen“-Option auf die Funktion zugreifen.

Zunächst wird Gmail Q&A den Nutzern helfen, nach Informationen in ihrem E-Mail-Posteingang zu suchen. Zukünftige Updates werden voraussichtlich diese Funktionalität auf Google Drive-Dateien ausweiten. Die Einführung von Gmail Q&A erfolgt schrittweise in den Bereichen Rapid Release und Scheduled Release, wobei die vollständige Sichtbarkeit innerhalb der nächsten 15 Tage erwartet wird.

Derzeit ist die Gmail Q&A-Funktion für Google Workspace-Kunden mit bestimmten Add-ons verfügbar, darunter Gemini Business, Enterprise, Education, Education Premium und Google One AI Premium. Die Funktion wird zunächst für Android-Nutzer eingeführt, mit Plänen, sie in naher Zukunft auf iOS-Nutzer auszudehnen.