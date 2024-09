Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission plant Sanktionen gegen Elon Musk im Rahmen einer Twitter-Untersuchung

Die US-amerikanische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) kündigte am Freitag an, Sanktionen gegen Elon Musk anzustreben, nachdem er nicht zu einer gerichtlich angeordneten Zeugenaussage im Zusammenhang mit ihrer Untersuchung seiner 44 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Twitter erschienen war. Diese Entwicklung wurde in einem Dokument beschrieben, das bei einem Bundesgericht in San Francisco eingereicht wurde.

In ihrem Antrag strebt die SEC eine Anordnung an, die Musk dazu zwingt, zu erklären, warum er nicht wegen Missachtung des Gerichts belangt werden sollte, nachdem er die Behörde nur drei Stunden vor seiner für den 10. September geplanten Aussage darüber informiert hatte, dass er nicht erscheinen würde.

Musks Frühere Verpflichtungen

Am Tag der verpassten Zeugenaussage befand sich Musk in Cape Canaveral, Florida, um den Start der Polaris Dawn-Mission von SpaceX zu überwachen. Die SEC behauptet jedoch, dass Musk als technischer Leiter von SpaceX wahrscheinlich schon lange im Voraus von diesem geplanten Start wusste, da Diskussionen darüber bereits zwei Tage zuvor stattfanden. Die SEC behauptet, dass Musks Handlungen eine Verletzung einer gerichtlichen Anordnung darstellen, die am 31. Mai erlassen wurde und sein Erscheinen forderte.

„Musks Entschuldigung wirkt wie ein taktisches Manöver“, sagte SEC-Anwalt Robin Andrews. „Das Gericht muss klarstellen, dass Musks Verzögerungstaktiken aufhören müssen.“

Antwort des Rechtsteams von Musk

In Reaktion auf die Anschuldigungen der SEC beschrieb Alex Spiro, einer von Musks Anwälten, die vorgeschlagenen Sanktionen als „drastisch“ und ungerechtfertigt. Spiro argumentierte, dass Musks Abwesenheit notwendig war, um die Sicherheit der an dem SpaceX-Start beteiligten Astronauten zu gewährleisten, und wies darauf hin, dass Musks Aussage auf den 3. Oktober verschoben wurde.

Spiro bestand darauf, dass Musks Nichterscheinen auf einen „Notfall“ zurückzuführen sei, der außerhalb seiner Kontrolle lag, und betonte, dass „es keinen Grund zu der Annahme gibt, dass sich ein solcher Notfall wiederholen wird.“

Laufende SEC-Untersuchung

Die Untersuchung der SEC konzentriert sich darauf, ob Musk gegen Wertpapiergesetze verstoßen hat, als er Anfang 2022 begann, Twitter-Aktien zu kaufen. Kritiker, darunter auch Twitter-Aktionäre, haben ihn beschuldigt, die Offenlegung seiner Aktienkäufe über die 10-tägige Frist hinaus verzögert zu haben, die für Anleger gilt, die einen Anteil von 5 % an börsennotierten Unternehmen erreichen. Schließlich gab Musk einen Anteil von 9,2 % an Twitter bekannt und bot an, das gesamte Unternehmen zu übernehmen.

Im Juli räumte Musk ein Missverständnis der Offenlegungsvorschriften der SEC ein und erklärte, dass „alle Hinweise“ darauf hindeuten, dass seine Verzögerung ein „Fehler“ war.

Historische Spannungen mit der SEC

Es ist nicht das erste Mal, dass Musk in Konflikt mit der SEC gerät. Letzten Oktober reichte die Behörde eine Klage ein, nachdem Musk zu einem geplanten Interview in ihrem Büro in San Francisco nicht erschienen war. Musk hat die Maßnahmen der SEC als Belästigung durch Vorladungen beschrieben, die aus einer langjährigen Fehde stammen, die eine Klage von 2018 über seine Twitter-Posts zur Privatisierung von Tesla umfasst. Musk einigte sich in diesem Fall, indem er eine Strafe von 20 Millionen Dollar zahlte und zustimmte, seine Tweets vor der Veröffentlichung von Tesla-Anwälten überprüfen zu lassen.