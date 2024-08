Google entscheidet sich, den Verkauf des Original Pixel Fold fortzusetzen

Der Technologieriese Google hat angekündigt, dass er das ursprüngliche Pixel Fold weiterhin verkaufen wird, auch nach der kürzlichen Vorstellung seines Nachfolgers, des Pixel 9 Pro Fold.

Laut GSM Arena erfolgt diese Entscheidung nach der offiziellen Einführung der Pixel 9-Familie, einschließlich des neuen faltbaren Geräts, in dieser Woche.

Zunächst hatte der Google Store das Pixel Fold nach der Ankündigung des Pixel 9 Pro Fold als „nicht verfügbar“ markiert, was Spekulationen über eine mögliche Einstellung des ursprünglichen Modells aufwarf.

Google hat jedoch inzwischen klargestellt, dass das Pixel Fold nach dem Marktstart des neuen Pixel 9 Pro Fold am 4. September tatsächlich zurückkehren wird.

Für diejenigen, die das ursprüngliche Pixel Fold vor seiner kurzen Abwesenheit verpasst haben, dürfte diese Nachricht eine willkommene Erleichterung sein.

Laut GSM Arena wird das Gerät ab Anfang September wieder erhältlich sein und bietet eine weitere Gelegenheit für Technikbegeisterte und potenzielle Käufer, dieses innovative faltbare Telefon zu erwerben.

Obwohl Google noch keine Preisänderungen für das Pixel Fold bestätigt hat, ist es möglich, dass das Unternehmen eine Rabattaktion einführt, gemäß den üblichen Branchenpraktiken.

Ein Preisnachlass von etwa 100 US-Dollar könnte bevorstehen, so GSM Arena.

Dies könnte das ältere Modell für preisbewusste Käufer attraktiver machen, obwohl es möglicherweise keinen signifikanten Einfluss auf die Gesamtverkäufe hat.

Google präsentierte seine neuesten Fortschritte in der künstlichen Intelligenz und Hardware bei der neunten jährlichen Made by Google-Veranstaltung.

Diese fand am 13. August in Mountain View, Kalifornien, statt und hob das Engagement des Technologieriesen hervor, KI in sein Produktökosystem zu integrieren, von Smartphones bis hin zu Wearables, und stellte die neue Pixel 9-Serie sowie andere Innovationen vor, so The Verge.

In einem Blogbeitrag zur Zusammenfassung der Veranstaltung betonte Google seine Vision, dass KI das tägliche Leben verbessern kann, und erklärte: „Wir glauben, dass KI das tägliche Leben produktiver machen kann, neue Lernmöglichkeiten eröffnen und Wege schaffen kann, wie Menschen sich ausdrücken können. Das ist besonders dann der Fall, wenn KI in die Geräte integriert ist, die die Menschen überall mit sich tragen.“

Auch Googles CEO Sundar Pichai teilte seine Begeisterung über den Launch in einem Post auf X.

„Heute bei #MadebyGoogle zeigen wir, wie wir KI-Fortschritte in die mobilen Geräte des Android-Ökosystems bringen. Wir haben auch unsere neuesten Pixel-Geräte vorgestellt, einschließlich der Pixel 9-Telefone, die mit Google Tensor G4 – unserem bisher schnellsten und effizientesten Silikon – ausgestattet sind,“ schrieb er.

Die Veranstaltung wurde live auf Googles offizieller YouTube-Seite ‚Made By Google‘ übertragen.

Googles Ansatz umfasst Innovation auf allen Ebenen, von der Forschung und Modellentwicklung bis hin zur Integration von KI in das Android-Betriebssystem und benutzerdefinierte Hardware.

Im Mittelpunkt der Ankündigung stand die Einführung von Googles Gemini AI, die nun ein multimodales Modell namens Gemini Nano umfasst.

Dieses KI-Modell ist darauf ausgelegt, Text, Bilder und Sprache zu analysieren und unterstreicht Googles Bemühungen, fortschrittliche KI-Funktionen über die gesamte Produktpalette hinweg zugänglich zu machen.

Die Pixel 9-Serie stellt eine bedeutende Erweiterung des Smartphone-Portfolios von Google dar, mit vier unterschiedlichen Modellen: dem Pixel 9, dem Pixel 9 Pro, dem Pixel 9 Pro XL und dem Pixel 9 Pro Fold. Jedes Gerät bietet aktualisierte Designs, leistungsstarke neue Prozessoren und eine Reihe von KI-gestützten Funktionen.

Laut The Verge bieten die Pixel 9-Modelle ein überarbeitetes Design.

Das Standard-Pixel 9 verfügt nun über ein größeres 6,3-Zoll-Display und eine neu gestaltete Rückkamera-Bar, die von hinten herausragt.

Im Gegensatz dazu bietet das Pixel 9 Pro XL ein größeres 6,8-Zoll-Display und positioniert sich als Premium-Option innerhalb der Serie.

Das Pixel 9 Pro, das die Lücke zwischen dem Standard- und XL-Modell schließt, umfasst die meisten der fortschrittlichen Funktionen seiner Pro-Pendants.

Ein bemerkenswertes Update in der Serie ist die Einführung des neuen Tensor G4-Prozessors.

Dieser Chip verbessert die Leistung der KI auf dem Gerät, was für die fortschrittlichen Funktionen, die in diesen Modellen eingeführt wurden, von entscheidender Bedeutung ist.

Alle drei Pro-Modelle sind mit 16 GB RAM ausgestattet, während das Standard-Pixel 9 12 GB RAM hat. Dieses erhebliche Speicher-Upgrade soll die anspruchsvollen KI-Funktionen unterstützen, die Google in die Geräte integriert hat.

Die Pixel 9-Serie bringt mehrere neue KI-Funktionen, die sich besonders auf Fotografie und Produktivität konzentrieren:

– ‚Magic Editor‘: Dieses Tool ermöglicht es Nutzern, Szenen in ihren Fotos „neu zu gestalten“, indem Teile eines Bildes mit Textaufforderungen für einen neuen kreativen Look verändert werden.

– ‚Add Me‘: Eine Funktion, die Gruppenfotos erleichtert, indem sie es Nutzern ermöglicht, sich selbst in ein vorhandenes Foto einzufügen, indem sie ein erstes Bild aufnehmen, ins Bild treten und die KI verwenden, um die Bilder nahtlos zu verschmelzen.

– ‚Recall-Like Ability‘: Eine neue Funktion, die Nutzern hilft, Informationen aus Screenshots zu katalogisieren und abzurufen, wobei sie ausschließlich auf dem Gerät funktioniert.

Darüber hinaus wird die Pixel 9-Serie die ersten Android-Handys in den USA sein, die Satellite SOS anbieten, eine Notfallfunktion, die der Satellitenkonnektivität von Apple ähnelt und lebenswichtige Hilfe bietet, wenn man sich außerhalb der üblichen Mobilfunkempfangsbereiche befindet.

Diese Funktion wird später in diesem Jahr mit Android 15 eingeführt.

Kamera-Innovationen

In Bezug auf die Kameras behält die Pixel 9-Serie die 50-Megapixel-Hauptkamera mit f/1.7 aus früheren Modellen bei, aber die Ultra-Weitwinkelkameras der Serie wurden aktualisiert.

Die Pro-Modelle verfügen nun über eine neue 42-Megapixel-Selfie-Kamera mit Autofokus, die die Qualität der Selfies verbessert.

Das Pixel 9 Pro Fold, das in Bezug auf die Kamera-Spezifikationen etwas hinter seinen Pro-Gegenstücken zurückbleibt, profitiert von einem verbesserten inneren Bildschirm, der jetzt heller und größer ist, was es für verschiedene Anwendungen funktionaler macht.

Einer der am meisten erwarteten Aspekte der Einführung der Pixel 9-Serie ist ihre Markteinführung in Indien.

Dies ist das erste Mal, dass Googles faltbares Pixel-Gerät im zweitgrößten Smartphone-Markt der Welt erhältlich sein wird.

Die Pixel 9-Serie wird über stationäre Einzelhändler wie Croma und Reliance Digital sowie den Online-Partner Flipkart verkauft, so Tech Crunch.

Die neuen Geräte werden außerdem von drei neuen Walk-In-Servicezentren unterstützt, um den After-Sales-Service zu verbessern.

Die Preise der Pixel 9-Serie in Indien beginnen bei 79.999 Rupien für das Pixel 9, mit dem Pixel 9 Pro bei 109.999 Rupien und dem Pixel 9 Pro Fold bei 172.999 Rupien.

Die Vorbestellungen für das Pixel 9 und das Pixel 9 Pro XL beginnen am 14. August, der Verkauf startet am 22. August.

Details zur Verfügbarkeit des Pixel 9 Pro werden später im Jahr bekannt gegeben.

Hier sind die Spezifikationen jedes Modells der Pixel 9-Serie im Überblick:

– Google Pixel 9:

Display: 6,3-Zoll Actua OLED mit einer Auflösung von 1080 x 2424 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 60-120 Hz.

Prozessor: Google Tensor G4 SoC mit Titan M2 Sicherheitskoprozessor.

RAM/Speicher: 12 GB RAM und bis zu 256 GB Speicher.

Kamera: 50 MP Weitwinkel, 48 MP Ultraweitwinkel und 10,5 MP Selfie-Kamera mit Autofokus.

Batterie: 4.700 mAh mit IP68-Zertifizierung für Staub- und Wasserbeständigkeit.

Software: Android 14 mit sieben Jahren OS- und Sicherheitsupdates.

– Google Pixel 9 Pro:

Display: 6,3-Zoll Super Actua OLED mit einer Auflösung von 1280 x 2856 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 1 Hz-120 Hz.

Prozessor: Google Tensor G4 SoC mit Titan M2 Sicherheitskoprozessor.

RAM/Speicher: 16 GB RAM und bis zu 512 GB Speicher.

Kamera: 50 MP Weitwinkel, 48 MP Ultraweitwinkel, 48 MP Telephoto und 42 MP Selfie-Kamera mit Autofokus.

Batterie: 4.700 mAh mit IP68-Zertifizierung für Staub- und Wasserbeständigkeit.

Besondere Funktionen: Ultra-Wideband-Chip für präzise räumliche Orientierung.

– Google Pixel 9 Pro XL:

Display: 6,8-Zoll Super Actua OLED mit einer Auflösung von 1344 x 2992 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 1 Hz-120 Hz.

Prozessor: Google Tensor G4 SoC mit Titan M2 Sicherheitskoprozessor.

RAM/Speicher: 16 GB RAM und bis zu 512 GB Speicher.

Kamera: 50 MP Weitwinkel, 48 MP Ultraweitwinkel, 48 MP Telephoto und 42 MP Selfie

-Kamera mit Autofokus.

Batterie: 5.060 mAh mit IP68-Zertifizierung für Staub- und Wasserbeständigkeit.

Besondere Funktionen: Ultra-Wideband-Chip für verbesserte räumliche Orientierung.

Neben der Pixel 9-Serie stellte Google die Pixel Watch 3 und die Pixel Buds Pro 2 vor.

Diese Geräte ergänzen die neuen KI-Funktionen, die während der Veranstaltung präsentiert wurden.

Die Pixel Watch 3 bietet verbessertes Gesundheits-Tracking und Konnektivität, während die Pixel Buds Pro 2 eine verbesserte Klangqualität und Integration mit den KI-Funktionen von Google bieten.

Die neue Pixel 9-Serie mit ihren innovativen Funktionen und ihrer globalen Verfügbarkeit stellt einen bedeutenden Fortschritt in den Hardware- und KI-Strategien des Unternehmens dar.

(Außer der Überschrift wurde dieser Artikel nicht von Newsx bearbeitet und stammt aus einem syndizierten Feed.)