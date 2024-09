iPhone-Produktion in Indien: Investmentfirma Jefferies sagt, Indien werde bis 2025 25 Prozent der weltweiten Lieferungen erreichen

Apple bereitet die Einführung der neuesten iPhone 16 Pro- und Pro Max-Modelle nach ihrer weltweiten Veröffentlichung in Indien vor

Die iPhone-Produktion in Indien ist von unter 1 % im Jahr 2017 auf 10 % im Jahr 2023 gestiegen, dank der „Make in India“-Initiative und dem produktionsgebundenen Anreizprogramm (PLI). Die globale Investmentfirma Jefferies hat berichtet, dass geplant ist, diesen Anteil bis 2025 auf 25 % der weltweiten Auslieferungen zu erhöhen. Der Anstieg der lokalen Fertigung von Apple in Indien wird auf die Einführung des mobilen PLI-Programms und die Diversifizierung globaler Lieferketten zurückgeführt.

Kommende iPhone-Modelle

Apple bereitet sich darauf vor, die neuesten iPhone 16 Pro und Pro Max Modelle in Indien nach ihrer weltweiten Veröffentlichung am Montag auf den Markt zu bringen. Das Unternehmen plant, die „Make in India“-Modelle des iPhone 16 Pro und 16 Pro Max sofort nach dem Launch verfügbar zu machen.

Verschiebung der iPhone-Produktion aus China

Apple plant, jährlich über 50 Millionen iPhones in Indien zu produzieren, als Teil seiner Strategie, einen Teil der Produktion aus China zu verlagern. Die iPhone-Exporte aus Indien haben erheblich zugenommen und erreichten im Jahr 2023-24 12,1 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 6,27 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022-23. Insgesamt wurden Apples Aktivitäten in Indien im letzten Geschäftsjahr (FY24) auf 23,5 Milliarden US-Dollar bewertet.

Potenzial für weitere Wertsteigerung

Jefferies merkt an, dass, obwohl die Elektronikexporte aus Indien schnell wachsen, noch Potenzial für weitere Wertschöpfung besteht. Der Bericht hebt auch hervor, dass die Elektronikimporte mehr als doppelt so hoch sind wie der Wert der Exporte, was auf erhebliche Möglichkeiten für lokale Beschaffung hinweist.

Staatliche Unterstützung für die Fertigung

Die indische Regierung bietet PLI-Unterstützung in 14 Sektoren mit einem Gesamtvolumen von 2 Lakh Crore Rupien, mit zusätzlichen 70.000 Crore, die für die Förderung des Halbleiter- und Display-Herstellung-Ökosystems vorgesehen sind.

Zukunftsaussichten für Wachstum

Industrieexperten gehen davon aus, dass Apple mit der Veröffentlichung der neuen iPhone 16 Serie in Indien weiterhin stark wachsen wird. Dieses Wachstum wird voraussichtlich durch die erhöhte lokale Fertigung im Rahmen der „Make in India“-Initiative und durch aggressive Marketingstrategien unterstützt.

Prabhu Ram, VP der Industry Research Group bei CyberMedia Research, gab an, dass die neuen iPhones im Vergleich zur vorherigen iPhone 15-Generation während des Launch-Quartals einen Verkaufsanstieg von 30 % verzeichnen könnten.