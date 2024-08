OpenAI schließt neue Inhaltsvereinbarung mit Condé Nast

Am Dienstag gab Sam Altmans OpenAI eine mehrjährige Partnerschaft mit Condé Nast bekannt, in deren Rahmen Inhalte von Condé Nasts Marken, darunter Vogue und The New Yorker, in OpenAI-Produkte wie ChatGPT und den SearchGPT-Prototyp integriert werden sollen.

Brad Lightcap, Chief Operating Officer von OpenAI, betonte das Engagement des Unternehmens bei der Zusammenarbeit mit Condé Nast und anderen Nachrichtenverlagen, um „sicherzustellen, dass KI, obwohl sie eine größere Rolle bei der Nachrichtenfindung und -übermittlung spielt, Genauigkeit, Integrität und Respekt für qualitativ hochwertige Berichterstattung beibehält.“

In seinem Memo an die Mitarbeiter stellte Roger Lynch, CEO von Condé Nast, fest, dass die Nachrichten- und digitalen Mediensektoren in den letzten Jahren mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert waren, da Technologieunternehmen die Fähigkeit der Verlage, Inhalte zu monetarisieren, beeinträchtigt haben. So sagte Lynch: „Unsere Partnerschaft mit OpenAI beginnt, einen Teil dieser Einnahmen auszugleichen.“

In den vergangenen Monaten hat OpenAI auch ähnliche Partnerschaften mit verschiedenen Nachrichtenorganisationen geschlossen, darunter Time Magazine, Financial Times, Axel Springer (Besitzer von Business Insider), Frankreichs Le Monde und Spaniens Prisa Media.

Die finanziellen Details der Vereinbarung wurden jedoch nicht bekannt gegeben. In der Zwischenzeit hat OpenAI im Juli seine KI-gesteuerte Suchmaschine SearchGPT eingeführt, mit dem Ziel, mit Googles langjähriger Dominanz auf dem Suchmaschinenmarkt zu konkurrieren.

Dem Unternehmen zufolge arbeitet es derzeit mit seinen Nachrichtenpartnern zusammen, um Feedback und Erkenntnisse zum Design und zur Leistung von SearchGPT zu sammeln.