OpenAI steht vor einer Finanzierungsrunde in Höhe von 6,5 Milliarden US-Dollar mit möglicher Unternehmensumstrukturierung

OpenAI, der Schöpfer von ChatGPT und das wertvollste KI-Startup der Welt, steht kurz davor, 6,5 Milliarden Dollar in einer neuen Finanzierungsrunde zu sammeln. Der Erfolg dieser Runde und die beeindruckende Bewertung von 150 Milliarden Dollar hängen jedoch von einer erheblichen Unternehmensumstrukturierung ab, einschließlich der Entfernung einer Gewinnobergrenze, die die Renditen für Investoren begrenzt, so mit der Angelegenheit vertraute Quellen.

Wandelanleihen als Finanzierungsinstrument

Die Finanzierung, die voraussichtlich in Form von Wandelanleihen erfolgen wird, stößt auf großes Interesse bei Investoren. Laut Quellen könnte die Runde in zwei Wochen abgeschlossen sein, aufgrund des schnellen Wachstums der Einnahmequellen von OpenAI. Zu den erwarteten Teilnehmern zählen bestehende Investoren wie Thrive Capital, Khosla Ventures und Microsoft, während neue potenzielle Geldgeber wie Nvidia und Apple in Erwägung gezogen werden. Sequoia Capital ist ebenfalls im Gespräch, um als Investor zurückzukehren.

Verschiebung zu einem gewinnorientierten Modell?

Die Entfernung der Gewinnobergrenze erfordert die Zustimmung des gemeinnützigen Vorstands von OpenAI, zu dem prominente Persönlichkeiten wie CEO Sam Altman und Unternehmer Bret Taylor sowie sieben weitere Mitglieder gehören. Das Unternehmen prüft auch rechtliche Optionen, um von seinem aktuellen gemeinnützigen Status zu einer gewinnorientierten „Benefit Corporation“ überzugehen, einem Modell, das von Konkurrenten wie Anthropic und xAI verwendet wird.

Auswirkungen für Investoren

Wenn OpenAI die Gewinnobergrenze erfolgreich entfernt, könnten frühe Investoren noch mehr von ihren ursprünglichen Beiträgen profitieren. Derzeit sind die Renditen für Investoren auf das 100-fache der ursprünglichen Investition begrenzt, für diejenigen, die an der ersten Finanzierungsrunde von OpenAI teilgenommen haben. Diese Obergrenze war Teil eines Modells, das OpenAI eingeführt hat, um in den letzten Jahren über 10 Milliarden Dollar zu sammeln, hauptsächlich durch Investitionen von Microsoft.

Kommerzielles Wachstum und Schwerpunktverlagerung

Obwohl OpenAI ursprünglich auf Forschung und die Entwicklung von künstlicher allgemeiner Intelligenz (AGI) zum Wohle der Gesellschaft ausgerichtet war, hat es seitdem die Kommerzialisierungsbemühungen beschleunigt. OpenAI bietet nun abonnementbasierte Dienste, darunter ChatGPT, für Verbraucher und Unternehmen an, mit über 200 Millionen Nutzern weltweit. Während dieser kommerzielle Erfolg OpenAI die Ressourcen für weitere AGI-Forschung verschafft hat, balanciert das Unternehmen nun zwischen kommerzieller Rentabilität und ethischer Verantwortung.

Bewertung abhängig von Umstrukturierung

Die Bewertung von 150 Milliarden Dollar von OpenAI ist abhängig von einer erfolgreichen Umstrukturierung. Sollte diese nicht genehmigt werden, müsste OpenAI die Bedingungen der Finanzierungsrunde neu verhandeln und möglicherweise seine Bewertung senken. Die geplante Finanzierungsrunde soll die erforderlichen Ressourcen bereitstellen, um die Erforschung von AGI fortzusetzen, trotz der hohen Kosten, die mit dieser Forschung verbunden sind.