OpenAIs ChatGPT übertrifft 200 Millionen wöchentliche Benutzer

ChatGPT, das im Jahr 2022 eingeführt wurde, gewann schnell an Bedeutung, da es in der Lage war, menschenähnliche Antworten auf Benutzereingaben zu generieren.

Das KI-Startup OpenAI gab am Donnerstag bekannt, dass sein Chatbot ChatGPT nun über 200 Millionen wöchentliche aktive Nutzer hat, womit sich die Nutzerbasis seit dem letzten Herbst verdoppelt hat. Das schnelle Wachstum unterstreicht die zunehmende Beliebtheit und weit verbreitete Akzeptanz von KI-gestützten Tools.

ChatGPT, das 2022 auf den Markt kam, gewann schnell an Boden, weil es in der Lage ist, menschenähnliche Antworten auf Benutzeranfragen zu generieren. Im November gab OpenAI-CEO Sam Altman bekannt, dass der Chatbot 100 Millionen wöchentliche aktive Nutzer erreicht hatte. Der jüngste Meilenstein spiegelt die steigende Nachfrage nach KI-Technologien in verschiedenen Sektoren wider.

OpenAI berichtete, dass 92 % der Fortune 500-Unternehmen seine Produkte nutzen und die Nutzung seiner automatisierten Programmierschnittstelle (API), die die Kommunikation zwischen Softwareprogrammen erleichtert, sich seit der Einführung des GPT-4o mini im Juli ebenfalls verdoppelt hat. GPT-4o mini ist ein kosteneffizientes und energiesparendes KI-Modell, das darauf abzielt, die Technologie von OpenAI einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Der Erfolg von ChatGPT hat erheblich zur wachsenden Bedeutung der KI beigetragen und den Wert von OpenAI mit Sitz in San Francisco auf neue Höhen getrieben.

In einer damit zusammenhängenden Entwicklung haben OpenAI und das ebenfalls im Bereich KI tätige Startup Anthropic Vereinbarungen mit der US-Regierung zur Erforschung, Prüfung und Bewertung ihrer KI-Modelle unterzeichnet, wie das U.S. Artificial Intelligence Safety Institute berichtet.

Medienberichten zufolge befinden sich derweil die Technologiegiganten Apple und Nvidia in Gesprächen, um im Rahmen einer neuen Finanzierungsrunde in OpenAI zu investieren, die den Wert des ChatGPT-Erfinders auf über 100 Milliarden Dollar anheben könnte. Auch der Hauptinvestor von OpenAI, Microsoft, wird voraussichtlich an der Investition teilnehmen.