Telegram reagiert auf die Festnahme von CEO Pavel Durov: „Nichts zu verbergen…“

Telegram hat sich zur Verteidigung seines Gründers und CEOs, Pavel Durov, geäußert, nachdem dieser in Frankreich festgenommen wurde. Die Messaging-App betonte ihre Einhaltung der Gesetze der Europäischen Union und erklärte, dass sie „nichts zu verbergen“ habe. Diese Antwort erfolgt im Zuge von Berichten, dass Durov, ein in Russland geborener Unternehmer, am Wochenende wegen Anklagen im Zusammenhang mit den Inhaltsmoderationsrichtlinien der Plattform festgenommen wurde.

In einer öffentlichen Erklärung betonte Telegram die Einhaltung der EU-Vorschriften, einschließlich des Digital Services Act, und stellte fest, dass seine Moderationspraktiken „mit den Branchenstandards übereinstimmen und kontinuierlich verbessert werden“. Das Unternehmen erklärte weiter: „Pavel Durov, CEO von Telegram, pflegt eine transparente Präsenz und reist häufig durch Europa. Mit fast einer Milliarde Nutzern weltweit ist Telegram ein wichtiges Kommunikations- und Informationswerkzeug. Wir erwarten eine zügige Klärung dieser Angelegenheit. Es ist irrational, eine Plattform oder deren Eigentümer für den Missbrauch durch ihre Nutzer verantwortlich zu machen.“

Berichte geben an, dass Durov am Flughafen Le Bourget nahe Paris festgenommen wurde, nachdem er in der Nacht vom 24. August mit einem Privatjet angekommen war. Die Festnahme steht angeblich im Zusammenhang mit den Vorwürfen, dass Telegram nicht ausreichend verhindert habe, dass auf seiner Plattform illegale Aktivitäten stattfinden.

Die russische Botschaft in Frankreich hat eingegriffen, um die Situation zu klären und sicherzustellen, dass Durovs Rechte gewahrt bleiben. Die Botschaft hat auch die französischen Behörden wegen ihrer mangelnden Kooperation bei der Gewährung von Konsularzugang zu Durov kritisiert.

Seit seiner Gründung im Jahr 2013 ist Telegram zu einem der weltweit führenden Messaging-Dienste gewachsen. Pavel Durov verließ Russland 2014, nachdem er sich geweigert hatte, Regierungsbefehlen zur Schließung von Oppositionsgruppen in seinem früheren sozialen Netzwerk VKontakte (VK) nachzukommen.

Mit der Verteidigung seines Gründers hebt Telegram die anhaltende Spannung zwischen digitalen Plattformen und Regulierungsbehörden in Bezug auf Inhaltsmoderation und Benutzerverantwortung hervor.