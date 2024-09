Wird Volkswagen Werke in Deutschland Schließen Angesichts Wachsenden Herausforderungen?

Volkswagens Finanzchef, Arno Antlitz, hatte zunächst geschätzt, dass das Unternehmen zwei bis drei Jahre Zeit hätte, um die wachsenden Herausforderungen zu bewältigen. Diese Woche hat Antlitz den Zeitrahmen um ein Jahr vorgezogen, was die globale Automobilindustrie erschüttert hat. Zum ersten Mal deutete er an, dass Volkswagen möglicherweise in Erwägung ziehen müsste, Werke in Deutschland zu schließen, was die Dringlichkeit der Situation verstärkt.

Wachsende Herausforderungen und Kostenreduzierungsmaßnahmen

Volkswagen sieht sich mit einer komplexen Reihe von Problemen konfrontiert, die sich kürzlich verschärft haben. Das Unternehmen kämpft mit einem schwächelnden Markt in China und einem langsamer als erwartet verlaufenden Übergang zu Elektrofahrzeugen.

Ein kritisches Problem ist die Möglichkeit, dass asiatische Wettbewerber wie BYD, Chery und Leapmotor ihre Produktion in Europa ausweiten, falls Brüssel erhebliche Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge erhebt. Als Reaktion auf die zunehmende Konkurrenz hat Volkswagen die Preise für Fahrzeuge der Marke VW gesenkt, eine Strategie, die laut Daniela Cavallo, Leiterin des Betriebsrats, Hunderte Millionen Euro aus den Gewinnen des Unternehmens gesogen hat.

Diese tiefer als erwarteten Rabatte haben die Führung von Volkswagen dazu veranlasst, zu hinterfragen, ob die hohe Kostenstruktur in Deutschland die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigt, mit agileren Konkurrenten zu konkurrieren. Eine Quelle innerhalb des Unternehmens, die anonym bleiben wollte aufgrund der sensiblen Natur der Angelegenheit, verriet, dass die zusätzlichen Kosten die Bemühungen von Volkswagen untergraben, das Ziel zu erreichen, die Ausgaben bis 2026 um mehr als 10 Milliarden Euro (11 Milliarden US-Dollar) zu senken.

Margen-Druck und Wettbewerbsdruck

Die finanziellen Auswirkungen sind erheblich. Die Gewinnmarge von Volkswagen für seine Pkw-Marke ist im zweiten Quartal auf nur 0,9 % gefallen, im Vergleich zu 4 % im ersten Quartal. Im Gegensatz dazu berichteten Renault und Stellantis, große europäische Wettbewerber, für das erste Halbjahr des Jahres von Margen von 8,1 % und 10 %.

Diese schrumpfenden Margen haben Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit von Volkswagen aufgeworfen, wettbewerbsfähig zu bleiben, insbesondere da chinesische Hersteller ihre Marktpräsenz in Europa ausweiten. Der europäische Automarkt hat sich seit vor der Pandemie um 13 %, etwa zwei Millionen Fahrzeuge, verkleinert, was den Druck auf die Hersteller erhöht, ihren Marktanteil zu halten, wie CFO Antlitz bemerkte.

DZ Bank-Analyst Michael Punzet erwartet, dass Volkswagen bei der Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals seine Jahreszielmarge nach unten korrigiert. Das Ziel war bereits im Juli auf 6,5-7,0 % angepasst worden, aufgrund von Bedenken hinsichtlich eines möglichen Werkschlusses in Brüssel, was die Luxusmarke Audi betrifft.

Anpassung an einen Schrumpfenden Markt

Da die Nachfrage nach Fahrzeugen sinkt, liegt der Fokus nun auf der Kontrolle der Produktionskosten. Philippe Houchois, Analyst bei Jefferies, bemerkte: „Die Idee, durch Wachstum aus dem Problem herauszukommen, ist nicht mehr tragfähig. Unternehmen verlieren Marktanteile, und Anpassungen sind notwendig.“ Antlitz betonte, dass die VW-Marke, die im vergangenen Jahr für mehr als die Hälfte der Produktion des Konzerns verantwortlich war, mehr ausgibt als sie einnimmt. Er warnte, dass dieser Trend nicht fortgesetzt werden kann, wenn das Unternehmen erfolgreich sein will.

Der Automotive Cashflow von Volkswagen, ein wichtiger Indikator für die betriebliche Gesundheit, wurde im ersten Halbjahr 2024 negativ, mit einem Defizit von 100 Millionen Euro im Vergleich zu einem Überschuss von 2,5 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Finanzielle Belastungen und Wettbewerbsdruck

Die Gewinne von Volkswagen aus China, dem größten Markt des Unternehmens, haben sich in der letzten Dekade nahezu halbiert und beliefen sich 2023 auf 2,6 Milliarden Euro. Es wird erwartet, dass sie bis 2030 leicht auf etwa 3 Milliarden Euro steigen. Verschärft wird das Problem durch hohe Energie- und Arbeitskosten in Deutschland, die zu den höchsten in Europa gehören und zusätzlichen Druck auf das Unternehmen ausüben. Citi-Analysten haben hervorgehoben, dass „steigende Konkurrenz durch kostengünstigere Rivalen, steigende Energiepreise und hohe Arbeitskosten eine schwierige Perspektive für europäische Massenmarken darstellen.“

Während Volkswagen mit diesen vielschichtigen Herausforderungen kämpft, wird der Weg nach vorne strategische Anpassungen und signifikantes Kostenmanagement erfordern, um wettbewerbsfähig in einem sich schnell entwickelnden Automobilumfeld zu bleiben.