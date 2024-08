Ansehen: Ehemaliger Pentagon-Spion behauptet, dass die US-Regierung „Außerkörperliche“ und Fahrzeuge unbekannten Ursprungs besitzt

Ein ehemaliger Pentagon-Spion hat eine überraschende und bizarre Behauptung aufgestellt. Kürzlich behauptete der ehemalige Spion, dass Außerirdische nicht nur die Erde besucht haben, sondern dass die US-Regierung seit Jahrzehnten über ihre Existenz Bescheid weiß.

Außerdem behauptete er, dass die Behörden Fahrzeuge „unbekannter Herkunft“ besitzen, die weder aus den USA noch aus einem anderen bekannten Land stammen.

Das Daily Mail veröffentlichte einen Clip aus Elizondos Interview und schrieb: „Ein Ex-Spion sagt, die US-Regierung sei seit Jahrzehnten ‚bewusst‘ von ALIENS. UFO-Ermittler Luis Elizondo sagte den Reportern, dass er bestätigen könne, dass ein Fahrzeug ‚unbekannter Herkunft‘ bei dem Roswell-Absturz 1947 geborgen wurde.“

View this post on Instagram A post shared by Daily Mail (@dailymail)

Dieses Video hat über 60.000 Aufrufe und mehr als 1.400 Likes erhalten und eine breite Palette von Reaktionen von Zuschauern ausgelöst.

Während einige Menschen von den Behauptungen des ehemaligen Spions überzeugt sind, bleiben andere skeptisch.

Must Read: Auf Kamera gefangen: Noida-Paar hat Sex in einem Leichenschrank nahe einer Leiche, 3 Festnahmen

Sehen Sie sich die Reaktionen der Netizens an

Auf diesen Beitrag reagierend, sagte ein Nutzer: „Du… es ist wirklich egoistisch zu denken, dass wir die intelligentesten Wesen im GESAMTEN UNIVERUM sind!!! Kein Wunder, dass es da draußen Außerirdische gibt.“

Ein anderer sagte fragend: „Ich habe das nie geglaubt, aber wenn man das Leben betrachtet, warum verschwinden so viele Menschen? Wie so viele am Tag? Ich nehme an, es gibt mehr zur Geschichte?“

Der dritte Benutzer war jedoch skeptisch gegenüber dieser Behauptung und sagte: „Nie tatsächliche Beweise, jedoch.“ Aber der vierte Benutzer sagte zustimmend: „Endlich spricht jemand die Wahrheit.“