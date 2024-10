Nobuyo Oyama, die Stimme des legendären ‘Doraemon’, ist im Alter von 90 Jahren verstorben

Nobuyo Oyama, die ikonische Stimme des beliebten japanischen Animationscharakters Doraemon, ist im Alter von 90 Jahren verstorben, bestätigte ihre Agentur am Freitag. Die Schauspielerin, bekannt für ihre Rolle in der Doraemon-Franchise, starb am 29.

Nobuyo Oyama, die ikonische Stimme des beliebten japanischen Animationscharakters Doraemon, ist im Alter von 90 Jahren verstorben, bestätigte ihre Agentur am Freitag. Die Schauspielerin, bekannt für ihre Rolle in der Doraemon-Franchise, starb am 29. September aufgrund natürlicher Ursachen im Zusammenhang mit dem Alter.

Ein Leben hinter der ikonischen Stimme

Der Tod von Oyama markiert das Ende einer Ära für die Fans der Doraemon-TV-Serie, die von 1979 bis 2005 ausgestrahlt wurde. Sie sprach die Titelrolle des gleichnamigen Charakters, einer freundlichen blauen und weißen Roboterkatze aus der Zukunft, die einem jungen Jungen namens Nobita hilft. Doraemon ist eine der beliebtesten Anime-Serien Japans, und Oyamas Stimme wurde untrennbar mit der Figur verbunden, wodurch sie zu einer der bekanntesten Stimmen in der Anime-Welt wurde.

Die Doraemon-Franchise, zu der auch eine Reihe von Filmen, Videospielen und Mangas gehört, ist ein weltweites Phänomen, besonders in Asien, mit großen Fangemeinden in Hongkong, Vietnam und darüber hinaus. Oyamas Rolle als die Stimme von Doraemon spielte eine entscheidende Rolle für den enormen Erfolg der Serie.

Frühe Karriere und Aufstieg zum Ruhm

Bevor sie die Stimme von Doraemon wurde, hatte sich Oyama bereits einen Namen in der Unterhaltungsindustrie gemacht. Sie war Teil der Puppenshow Boo Foo Woo des NHK, die von 1960 bis 1967 ausgestrahlt wurde. Doch es war ihre Darstellung von Doraemon, die ihr weltweite Berühmtheit und Anerkennung verschaffte.

Die 1979 gestartete Doraemon-Serie war so stark mit ihrer Stimme verbunden, dass sie oft als die „Oyama-Ausgabe“ bezeichnet wird, um sie von anderen Adaptionen der beliebten Franchise zu unterscheiden. Oyamas Darstellung der Roboterkatze fand großen Anklang beim Publikum, und sie wurde zu einer geliebten Figur in Haushalten über mehrere Generationen hinweg.

Tribute von Fans und Kollegen

Die Nachricht von Oyamas Tod löste eine Flut von Tributen auf sozialen Medien aus, da Fans auf der ganzen Welt um die Stimme trauerten, die ihre Kindheit prägte. Viele erinnerten sich mit Zuneigung an sie und reflektierten über die Jahrzehnte der Freude und Nostalgie, die ihre Arbeit ihnen gebracht hatte.

„Frau Nobuyo Ōyama… Sie hat mich von Anfang an in meiner Karriere unterstützt. Vielen Dank für all Ihre harte Arbeit über all die Jahre. Ich schätze es sehr“, twitterte Kazuhiko Inoue, die Stimme von Kakashi aus Naruto. Inoue, bekannt auch für seine Arbeiten an JoJo’s Bizarre Adventure und Demon Slayer, zeigte großen Respekt für Oyamas Vermächtnis in der Branche.

Fans überschwemmten ebenfalls die sozialen Medien mit herzlichen Botschaften. „Wenn ich an Doraemon denke, ist es die Stimme von Nobuyo Oyama, die ich höre“, schrieb ein Fan. Ein anderer fügte hinzu: „Doraemon, ich habe dich geliebt, seit ich mich erinnern kann, dank Nobuyo Oyama.“

Der Verlust einer Ikone

Der Tod von Nobuyo Oyama erfolgt kurz nach dem Tod von Noriko Ohara, der Sprecherin von Nobita, dem jungen Jungen, der mit Doraemon befreundet ist. Das zeitliche Zusammenspiel hat das Gefühl des Verlusts für die Fans der Serie verstärkt, die nun den Tod von zwei Schlüsselstimmen betrauern, die der Show für so viele Leben eingehaucht haben.

Zum Abschied veröffentlichte Oyamas Agentur eine Erklärung, in der sie ihre Dankbarkeit für die Freundlichkeit ausdrückte, die sie während ihres Lebens erfahren hatte. Die Agentur entschuldigte sich auch für die Verzögerung bei der Bekanntgabe ihres Todes und bestätigte, dass eine private Beerdigung stattgefunden hatte, die nur von Familienmitgliedern besucht wurde.

Nobuyo Oyamas Beitrag zur Welt des Animes und ihre Rolle dabei, Doraemon zu einem Haushaltsnamen zu machen, wird von Generationen von Fans auf der ganzen Welt weiterhin geschätzt werden.