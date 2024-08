Schauen Sie sich an: Britische Frau wird mit 102 Jahren die älteste Fallschirmspringerin Großbritanniens, Internet erstaunt

Als Beweis für die Aussage, dass ‚Alter nur eine Zahl ist‘, hat eine britische Frau namens Manette Baillie kürzlich den Titel der ältesten Fallschirmspringerin des Landes im Alter von 102 Jahren erhalten.

An ihrem 102. Geburtstag wagte sie einen mutigen Sprung aus 7.000 Fuß Höhe während eines Fallschirmsprungs, der auf dem Flugplatz in Beccles organisiert wurde.

Laut einem von der Daily Mail geteilten Video zeigt es Baillie, wie sie den Sprung zusammen mit ihrem Instruktor macht, dabei den atemberaubend blauen Himmel und die Panoramaaussichten einfängt, während sie sanft landet. Später beschrieb sie das Erlebnis als „wunderbar.“

Beim Teilen des Videos schrieb die Daily Mail: „Eine 102-jährige Frau feierte ihren Geburtstag, indem sie aus einem kleinen Flugzeug sprang. Manette Baillie wurde die älteste Fallschirmspringerin Großbritanniens, nachdem sie einen 7.000-Fuß-Sprung absolviert hatte.“

Das Video gewann schnell an Aufmerksamkeit in den sozialen Medien, wo Nutzer Baillies Mut lobten und sagten: „Wow … Ich freue mich so für sie … Ich habe wirklich nicht diesen Mut.“

Ein anderer, der ähnliche Gefühle ausdrückte, sagte: „Ich bin halb so alt wie sie und ich spüre, wie meine Knochen nur beim Zuschauen knacken! Gut für sie.“

Ein dritter Nutzer, der die Fähigkeit lobte, in diesem Alter den Traum zu erfüllen, sagte: „Sehr mutig. Wie wunderbar, deinen Traum in diesem Alter zu verwirklichen.“

Bei der Schilderung ihres Erlebnisses im BBC Radio Suffolk sagte Baillie: „Es war ein bisschen beängstigend. Ich muss zugeben, dass ich meine Augen ganz fest geschlossen habe. Ich möchte nur, dass andere Menschen, die auf die 80 und 90 zugehen, nicht aufgeben. Einfach weitermachen. Ich habe so viel Glück, gesund und fit zu sein, dass ich etwas damit tun muss, das ist wirklich das Wichtigste.