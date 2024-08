Deutschland erwartet am Dienstag den heißesten Tag des Jahres mit Temperaturen von fast 40°C

Deutschland erwartet am Dienstag den heißesten Tag des Jahres mit Temperaturen, die voraussichtlich fast 40°C erreichen werden.

Es wird sich wahrscheinlich viel heißer anfühlen, da die hohe Luftfeuchtigkeit es schwierig macht, sich abzukühlen, und das Unbehagen verstärkt. Selbst in der Nacht werden in einigen Gebieten Temperaturen von nicht unter 20°C erwartet, was sogenannte tropische Nächte mit sich bringt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Montag in Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz die höchsten Temperaturen des Jahres gemessen, mit 35,7°C. Da die Hitze nach Nordosten zieht, werden in einigen Teilen des Landes Temperaturen von 37°C erwartet, was erneut einen Rekord brechen würde.

Für den größten Teil des Landes wurde eine Hitzewarnung ausgegeben, mit Ausnahme einiger Teile der Nord- und Ostseeküsten. Stufe 2 und Stufe 3 Warnungen wurden auch für Teile von Baden-Württemberg ausgegeben, insbesondere für das Gebiet um Schweighausen und Oberprechtal, nordöstlich von Freiburg. Regierungsempfehlungen beinhalten, zwischen zwei und drei Litern Wasser pro Tag zu trinken, intensive körperliche Aktivitäten auf kühlere Tageszeiten zu verlegen und beim Aufenthalt im Freien Sonnenschutz zu tragen.

Bis Dienstagmittag hatte Weilerswist-Lommersum in Nordrhein-Westfalen eine gemeldete Temperatur von 35°C erreicht, mit einigen der höchsten gemessenen Temperaturen in dieser Region.

Wenn die Temperaturen später in der Woche sinken, sagen Meteorologen weit verbreiteten Regen und starke Winde voraus, da Gewitter aufziehen.