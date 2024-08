Donald Trump steht seit dem Schussattentat hinter kugelsicherem Glas

Donald Trump hielt seine erste Wahlkampfveranstaltung im Freien, seit er einen Mordanschlag überlebt hat, bei der er seine aufstrebende demokratische Rivalin Kamala Harris während einer Veranstaltung in North Carolina am Mittwoch ins Visier nahm. Hinter kugelsicherem Glas in einem Luftfahrzeugmuseum sprechend, bezeichnete Trump, 78, Harris als „die radikalste Person von links“, die jemals für das Präsidentenamt kandidiert hat, und warnte, dass, wenn sie im November gewinnt, „Millionen von Arbeitsplätzen über Nacht verschwinden werden.“

Er behauptete weiter, dass ein Sieg von Harris zu einem globalen Konflikt führen könnte, und sagte: „Wenn Genossin Kamala diesen November gewinnt, ist der Dritte Weltkrieg praktisch garantiert.“

Die Veranstaltung, die vor Vintage-Kampfflugzeugen stattfand, war auch eine Gelegenheit für Trump, seine Dominanz bei der Durchführung großangelegter Veranstaltungen zu behaupten, da Harris seit ihrem Wechsel an die Spitze des demokratischen Tickets große Menschenmengen anzieht. Es war Trumps erste große Außenveranstaltung, seit er bei einem Mordanschlag während eines Wahlkampfs in Butler, Pennsylvania, vor einem Monat leicht verletzt wurde, bei dem ein Teilnehmer getötet wurde, bevor der Schütze von einem Scharfschützen des Secret Service erschossen wurde.

Trotz der Empfehlungen des Secret Service, Veranstaltungen in besser kontrollierten Innenräumen abzuhalten, hat Trump weiterhin Veranstaltungen organisiert, darunter etwa ein Dutzend Versammlungen in Innenräumen. Am Mittwoch sprachen sowohl Trump als auch sein Kandidat für die Vizepräsidentschaft, J.D. Vance, hinter einem kugelsicheren Bildschirm und richteten sich an die Menge in Asheboro. An einem Punkt stieg Trump von der Bühne, um einem Teilnehmer mit einem medizinischen Problem zu helfen, was seine Verbindung zur Menge betonte.

Mengen waren immer ein zentraler Bestandteil von Trumps politischem Image und stellten ihn als populistischen Führer dar. Während seiner Präsidentschaft hielt er regelmäßig große Versammlungen ab, selbst im Vorfeld der Wahl, um Stärke zu projizieren und seinen Ansatz mit Bidens zurückhaltenderem Wahlkampf-Stil zu kontrastieren.

Trumps Strategie erlitt jedoch am 21. Juli einen Rückschlag, als Biden unerwartet aus dem Rennen ausstieg und Harris unterstützte, was zu einem Anstieg der Unterstützung für sie führte. Harris’ Fähigkeit, große Menschenmengen, oft über 10.000 Personen, anzuziehen, wurde zu einem sichtbaren Wechsel im Momentum. Ihre jüngsten Versammlungen, einschließlich einer in Milwaukee, haben erhebliche Aufmerksamkeit erregt und die Menschenmengen, die Trump als zentrales Element seiner Kampagne eingeplant hatte, erreicht oder übertroffen.

North Carolina, ein entscheidender Swing-State bei der bevorstehenden Wahl am 5. November, gehört zu den wichtigsten Schlachtfeldern, in denen das Rennen hart umkämpft ist. Das Ergebnis der Wahl wird vom Electoral College bestimmt, wobei die Kandidaten ihre Bemühungen auf die wenigen Staaten konzentrieren, in denen das Rennen am wettbewerbsfähigsten ist.