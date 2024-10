Ecuador im Griff von eskalierender Gewalt: Drogenkriege und Massaker erschüttern die Nation“

Ecuador hat in den letzten fünf Jahren eine Zunahme von bandenbedingten Verbrechen, Gewalt und Massakern erlebt. Während die Gewalt weiter eskaliert, ereignete sich am Sonntag ein weiterer düsterer Vorfall in der westlichen Gemeinde Samborondón in der Provinz Guayas.

Ein jüngstes Massaker, das Teil eines größeren Trends zunehmender Gewalt ist, forderte sieben Todesopfer. Einige der Opfer erlitten laut Polizeiberichten bis zu 40 Schusswunden. Lokale Medien berichteten, dass bei dem Angriff Dutzende von Menschen verletzt wurden. Berichten zufolge sind die Motive für die Morde noch unklar.

Das Epizentrum der Gewalt in Ecuador

Samborondón, das in Küstennähe liegt, hat sich zu einem Hotspot drogenbedingter Gewalt entwickelt. Die Hafenstadt Guayaquil, der wichtigste Eingang für Drogen nach Europa und in die USA, liegt in der Provinz Guayas. Aufgrund ihrer strategischen Bedeutung ist die Region zu einem Zentrum des Bandenkriegs geworden. Banden, die mit internationalen Kartellen in Verbindung stehen, kämpfen um die Kontrolle über lukrative Drogenhandelsrouten.

Vom friedlichen Land zum Kriminalitäts hotspot

Für ein Land mit 17 Millionen Einwohnern ist Ecuadors rasche Entwicklung von einer friedlichen Region zu einem der gewalttätigsten Länder der Region ein Schock für die Bevölkerung.

Laut den Menschenrechtsberichten der Vereinten Nationen ist „die Mordrate in Ecuador von 13,7 pro 100.000 Menschen im Jahr 2021 auf 25,9 im Jahr 2022 gestiegen. Im Jahr 2023 eskalierte sie weiter auf etwa 45 und machte Ecuador zu einem der drei gewalttätigsten Länder Lateinamerikas, neben Venezuela und Honduras.“

Eine von Gewalt geprägte Wahl

Im Oktober 2023 fanden in dem Land Präsidentschaftswahlen statt. Alle Wahlkampagnen wurden stark von der Sicherheitskrise des Landes beeinflusst. Es kam zu mehreren Vorfällen von Gewalt und Unruhen. Der Geschäftsmann und ehemalige Abgeordnete Daniel Noboa von der Partei Acción Democrática Nacional gewann die Stichwahl.

Noboa, der im November 2023 offiziell sein Amt antrat, versprach, die Sicherheit zur obersten Priorität Ecuadors zu machen. Im April 2024 unterstützten die Ecuadorianer überwältigend ein Referendum, das neue strenge Sicherheitsmaßnahmen einführte, um die Bandenkriminalität zu bekämpfen.

Gewalttaten

Im April 2024 wurden fünf junge Männer unter 21 Jahren in der Fischer-Gemeinde Puerto López erschossen. Einen Tag später wurden 10 Männer in Guayaquil beim Volleyballspielen getötet. Innerhalb von nur drei Tagen wurden 80 Todesfälle verzeichnet.

Im Januar 2023 wurde das Land von einer Welle der Gewalt erschüttert, als ein führender Bandenchef aus dem Gefängnis entkam. In mehreren Gefängnissen brachen Unruhen aus und bewaffnete Bandenmitglieder hielten das Personal eines Fernsehsenders live auf Sendung als Geiseln. Die Gewalt erreichte einen neuen Höhepunkt, als Fernando Villavicencio, ein Journalist und ehemaliger Präsidentschaftskandidat, während des Wahlkampfs ermordet wurde.