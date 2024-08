Frauen feiern Raksha Bandhan, indem sie Rakhis an Bäume binden und Dünger anstelle von Süßigkeiten anbieten

In einer einzigartigen Initiative zur Förderung des Umweltbewusstseins haben Frauen in Shahjahanpur, Uttar Pradesh, eine Kampagne gestartet, bei der sie Rakhis an Bäume binden und Dünger anstelle von Süßigkeiten anbieten. Dieser Ansatz, der im Einklang mit dem Geist von Raksha Bandhan steht, soll den Schutz und die Pflege der Umwelt symbolisieren.

Die Kampagne wird von einer Gruppe von Frauen geleitet, die Teil einer WhatsApp-Gruppe namens ‚VIP‘ sind. Diese Gruppe, die von einem Ausschuss verwaltet wird, organisiert Aktivitäten, die sich auf den Umweltschutz konzentrieren. Als Raksha Bandhan näher rückte, entschieden die Frauen, die Symbolik der Fürsorge und des Schutzes auf die Natur auszuweiten.

Neetu Gupta, die Vorsitzende des Ausschusses, erklärte die Motivation hinter der Initiative. „Raksha Bandhan stellt traditionell die Bindung der Fürsorge zwischen Geschwistern dar. Wir wollten dieses Gefühl auf unsere Umwelt übertragen und die Menschen dazu ermutigen, aktive Schritte zu ihrer Erhaltung zu unternehmen,“ sagte sie.

Seit letztem Donnerstag binden die Mitglieder der Gruppe Rakhis an Bäume, tragen Tilak auf und gießen sie mit Erde, die mit Dünger gemischt ist, als symbolische Geste und ersetzen so die traditionellen Süßigkeiten, die während des Festes angeboten werden.

Die Kampagne steht auch im Einklang mit dem breiteren Ziel der Gruppe, den Klimawandel zu bekämpfen. „Angesichts der wachsenden Klimakrise glauben wir, dass die effektivste Methode zum Schutz unserer Umwelt die großflächige Aufforstung ist. In diesem Jahr ist unser Ziel, 100.000 Bäume zu pflanzen,“ fügte Gupta hinzu. Bisher hat die Gruppe erfolgreich Rakhis an etwa 1.000 Bäume gebunden.

Der Bürgermeister Vipin Kumar Mishra lobte die Initiative und betonte die Notwendigkeit, sie in eine größere Bewegung zu verwandeln, um einen signifikanten Einfluss auf den Umweltschutz zu erzielen.