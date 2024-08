Vinesh Phogat kehrt nach Indien zurück: Emotionaler Wrestler wird am Flughafen Neu-Delhi mit Feierlichkeiten begrüßt

Vinesh Phogat kehrte am 17. August nach Indien zurück und wurde am Flughafen IGI in Delhi wie eine Heldin empfangen, trotz des herausfordernden Endes ihrer Paris 2024 Olympischen Reise. Die gefeierte Ringerin machte sowohl durch ihre bemerkenswerten Erfolge als auch durch die Kontroversen, die ihre Kampagne überschatteten, Schlagzeilen.

Phogat, die in der Kategorie bis 50 kg kämpfte, erzielte einen bedeutenden Sieg, als sie die amtierende Olympiasiegerin Yui Susaki besiegte, die ein makelloses internationales Rekord von 82-0 hatte. Dieser Sieg sicherte ihr einen Platz im Finale und eine Silbermedaille. Ihre Hoffnungen wurden jedoch zunichtegemacht, als sie vor dem Finale wegen 100 Gramm Übergewicht disqualifiziert wurde.

In dem Versuch, die Disqualifikation aufzuheben, appellierte Phogat an das Internationale Sportgericht (CAS) auf eine gemeinsame Silbermedaille. Leider wurde ihr Appell abgelehnt, was zu ihrer Entscheidung führte, ihre Rücktrittserklärung aus dem Ringen in einer ergreifenden Botschaft bekanntzugeben.

Bei ihrer Ankunft am Flughafen Delhi wurde Phogat von einer großen Menge von Unterstützern begrüßt, darunter prominente Ringer wie Sakshi Malik und Bajrang Punia. Der Empfang verdeutlichte die breite Unterstützung, die sie sowohl von Athleten als auch von Fans erhielt, die die Disqualifikation als ungerecht empfanden.

Ringerin Sakshi Malik bemerkte: „Was Vinesh für das Land erreicht hat, ist außergewöhnlich und verdient viel mehr Respekt und Anerkennung.“

Ringer Bajrang Punia fügte hinzu: „Die Liebe des Landes ist offensichtlich. Schaut euch nur den herzlichen Empfang an, den sie erhalten hat.“

Ringer Satyawart Kadian kommentierte: „Vinesh war immer eine Kämpferin und wird es immer bleiben. Sie ist für uns eine Championin, und wir feiern sie, als hätte sie Gold gewonnen. Der Wechsel von der 53-kg- in die 50-kg-Kategorie wirft Fragen auf, und wir sind gespannt auf die Gründe dafür.“

Phogat wird jetzt in ihr Heimatdorf Balali, Charkhi Dadri in Haryana, reisen, wo die Vorbereitungen für die Feierlichkeiten ihrer Erfolge und Karriere in vollem Gange sind.

In einer herzlichen Notiz, die sie vor ihrer Abreise aus Paris veröffentlichte, drückte Phogat ihre Enttäuschung und Dankbarkeit aus. „Es gibt so viel mehr zu sagen, aber Worte werden niemals genug sein“, schrieb sie. „In der Nacht des 6. August und am Morgen des 7. August haben wir nicht aufgegeben oder uns ergeben, aber das Schicksal war nicht auf unserer Seite.“

Sie reflektierte über ihre Entscheidung, zurückzutreten, und erklärte: „Unter anderen Umständen hätte ich bis 2032 weitergemacht. Aber ich kann die Zukunft nicht vorhersagen. Was ich weiß, ist, dass ich weiterhin für das kämpfen werde, woran ich glaube und was richtig ist.“

Trotz der Rückschläge inspiriert Vinesh Phogat weiterhin durch ihre Resilienz und Hingabe, und ihre Rückkehr nach Indien ist ein Zeugnis ihres bleibenden Einflusses auf den Sport.