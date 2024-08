Ist Brad Pitt komplett aus dem Bild? Angelina Jolie schließt den Schauspieler aus, um sich um ihren verletzten Sohn Pax zu kümmern

Das fortwährende Drama in der Jolie-Pitt-Familie geht weiter. Während die Spannungen steigen, da mehrere von Angelina Jolie und Brad Pitts Kindern den Nachnamen ihres Vaters ablegen, hat ein kürzlich beinahe tödlicher Unfall zu ihrer emotionalen Belastung beigetragen.

Pax Jolie, der Sohn des Paares, wurde nach einem Unfall mit seinem E-Bike und einem Auto mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Der Unfall ereignete sich Berichten zufolge, als er keinen Helm trug. Trotz dieser beunruhigenden Situation soll Pitt keinen direkten Kontakt zu seinem Sohn haben, wobei Quellen andeuten, dass Jolie ihn aufgrund von Pitts angeblicher „Geschichte körperlicher Gewalt“, die ihrer Meinung nach seine Rolle als Vater untergräbt, „vollständig ausgeschlossen“ hat.

Ein Insider, der angeblich Brad Pitt nahe steht, hat Jolie weiter kritisiert und behauptet, dass sie „die Kinder gegen ihn aufgebracht“ habe.

„Sie ist diejenige, die Tag für Tag da ist“ Eine Quelle sagte gegenüber InTouchWeekly: „Aus Brads Sicht ist es absurd, dass sie versucht, ihm irgendeine Art von Schuld zuzuschieben. Sie ist diejenige, die Tag für Tag da ist, er ist kaum anwesend, weil sie ihn völlig ausgeschlossen und die Kinder gegen ihn aufgebracht hat.“

Der Insider erwähnte auch, dass Pitt „gern mehr für Pax und alle Kinder da wäre, aber sie hat es geschafft, sie so sehr gegen ihn aufzubringen, dass er praktisch aus dem Bild ist“, und fügte hinzu: „Also ihn plötzlich zum Sündenbock zu machen, wenn etwas schiefgeht, ist völlig unfair.“

Die Person, die sich zu dem Thema äußerte, beschrieb den Unfall von Pax auch als einen „Unfall“ in Bezug darauf, wie die Familie damit umging, während sie sich „in einem Zustand des Schocks“ befand.

Die Quelle fand jedoch einen gemeinsamen Nenner und sagte: „Es ist so schade, dass diese beiden sogar jetzt noch einen Weg finden, dies gegen einander zu verwenden. Sobald etwas schiefgeht, beschuldigen sie sich automatisch gegenseitig.“

Hat Brad Pitt keinen Kontakt zu seinen Kindern? Während Brad Pitt und Angelina Jolie ihren Rechtsstreit über ihr Weingut in Frankreich fortsetzen, hatte Pitt nur minimalen Kontakt zu seinen älteren Kindern. Obwohl er das gesetzliche Recht hat, Zeit mit den jüngeren zu verbringen, war sein Kontakt zu ihnen in den letzten Monaten aufgrund seiner Filmverpflichtungen „eingeschränkt“.

In der Zwischenzeit hat Pitt sich wieder mit George Clooney für einen der am meisten erwarteten Filme des Jahres, Wolfs, zusammengetan. Noch vor seiner Veröffentlichung ist bereits eine Fortsetzung in Entwicklung.

Ein kürzlich veröffentlichter TMZ-Bericht enthüllte, dass der 60-jährige Schauspieler, trotz jahrelangen fehlenden Kontakts zu seinem Sohn, „dankbar“ für Updates von „besorgten Personen aus dem Umfeld der Familie“ ist.

Der beunruhigende Unfall von Pax ereignete sich am 29. Juli in der Gegend von Los Feliz in Los Angeles. Die Zeugin Lola Cavalli sagte gegenüber ET, dass sie versuchte, die Blutung zu kontrollieren, indem sie Druck auf seinen Kopf ausübte. Obwohl sie „nicht viel Blut“ zu diesem Zeitpunkt sah, bemerkte sie, dass „sein Mund voller Blut war“, als er versuchte zu sprechen.