Kit Harington On ‘Game Of Thrones’ Staffel 8: Das Ende wurde überstürzt

Die letzte Staffel der beliebten Serie „Game of Thrones“ erntete bei ihrer Veröffentlichung im Jahr 2019 viel Gegenwind. Jetzt, nach fünf Jahren, hat Kit Harington laut The Hollywood Reporter seine Gedanken zur achten Staffel geäußert und gesagt, das Ende sei überhastet gewesen.

In einem neuen GQ-Interview sagte Kit: „Ich denke, wenn es einen Fehler am Ende von „Game of Thrones“ gab, dann war es, dass wir alle so verdammt müde waren, dass wir nicht länger hätten weitermachen können. Und deshalb verstehe ich, dass einige Leute dachten, es sei überhastet gewesen, und ich stimme ihnen vielleicht zu. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es eine Alternative gab. Ich sehe mir Bilder von mir in der letzten Staffel an und ich sehe erschöpft aus. Ich sehe erschöpft aus. Ich hatte keine weitere Staffel in mir.“

In Bezug auf die Gegenreaktion auf die letzte Episode der Serie antwortete Harington: „Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung. Ich denke, es wurden vielleicht Fehler gemacht, was die Story angeht, gegen Ende. Ich denke, es gab einige interessante Entscheidungen, die nicht ganz funktioniert haben.“

Harington sprach auch über HBOs zurückgestelltes Thrones-Spinoff namens Snow, das eine Zeit lang in der Entwicklung war. Während der Schauspieler sich weigerte, zu sagen, worum es in der Handlung ging („weil damit [im Internet] eine ganze Sache losgeht“), erklärte er seine Gedanken hinter der Arbeit daran und warum es letztendlich nicht funktionierte.

„Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass HBO zu mir kam und sagte: ‚Würden Sie das in Betracht ziehen?‘“, erinnerte er sich.

„Meine erste Reaktion war ‚nein‘. Und dann dachte ich, es könnte eine interessante und wichtige Geschichte über den Soldaten nach dem Krieg geben. Ich hatte das Gefühl, dass es vielleicht noch etwas zu sagen und eine Geschichte zu erzählen geben könnte, in ziemlich begrenzter Weise. Wir verbrachten ein paar Jahre damit, es hin und her zu entwickeln. Und es hat einfach nicht … nichts hat uns genug begeistert. Am Ende zog ich mich irgendwie zurück und sagte: ‚Ich denke, wenn wir das weiter vorantreiben und weiter entwickeln, könnte etwas dabei herauskommen, das nicht gut ist. Und das ist das Letzte, was wir alle wollen.‘“

In der Show verkörperte Kit die Rolle von Jon Snow.