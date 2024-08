Michael Keaton äußert sich zur Absage von „Batgirl“: Eine gleichgültige Reaktion

Laut einem Bericht von Deadline sollte Michael Keaton seine Rolle als Bruce Wayne wieder aufnehmen. Keaton sagte: „Es war mir egal“, und fügte hinzu: „Großer, spaßiger, guter Scheck.“

Der Film „Batgirl“ wurde von Adil El Arbi und Bilall Fallah inszeniert. Keaton drückte sein Mitgefühl für die Regisseure aus. „Ich mag diese Jungs. Sie sind nette Typen. Ich drücke ihnen die Daumen“, fügte er hinzu. „Ich möchte, dass sie Erfolg haben, und ich denke, sie haben sich sehr schlecht gefühlt, was mich auch betroffen gemacht hat. Mir? Mir geht’s gut.“

Keaton spielte den Superhelden erstmals in Tim Burtons „Batman“ von 1989 und übernahm seine Rolle erneut in „The Flash“ im Jahr 2023. Heute gilt er als einer der größten Schauspieler, die den maskierten Rächer verkörpert haben, ein Vermächtnis, das er Burton zuschreibt. „Er hat alles verändert“, fügte Keaton hinzu. „Ich kann das nicht unbedingt sagen, aber es besteht eine große Möglichkeit, dass es ohne Tim Burton kein Marvel-Universum und kein DC-Universum gegeben hätte. Er wurde bezweifelt und hinterfragt.“

Im August 2022 kündigte Warner Bros. an, dass „Batgirl“ nicht weitergeführt werden würde, und die Hauptdarstellerin Leslie Grace teilte die Nachricht über einen Instagram-Post mit ihren Fans.

„Liebe Familie! Nach den aktuellen Nachrichten über unseren Film ‚Batgirl‘ bin ich stolz auf die Liebe, die harte Arbeit und die Intention, die unser unglaubliches Team und die unermüdliche Crew in diesen Film über sieben Monate in Schottland investiert haben. Ich fühle mich gesegnet, mit absoluten Größten gearbeitet und dabei lebenslange Beziehungen aufgebaut zu haben! An alle Batgirl-Fans – DANKE für die Liebe und das Vertrauen, das es mir ermöglicht hat, den Umhang anzuziehen und, wie Babs es am besten sagte, ‚meine eigene verdammte Heldin zu werden!‘ Batgirl fürs Leben!“ Leslie Grace