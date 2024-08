National Film Awards 2024: Neena Gupta, Arijit Singh und Ayan Mukerji erhalten jeweils 3 Lakh Rupien

Die Gewinner der 70. National Film Awards wurden am Freitag, den 16. August, im National Media Center in Neu-Delhi bekannt gegeben. Bollywood-Stars wurden prominent ausgezeichnet, wobei Neena Gupta als Beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in Uunchai und Sooraj Barjatya als Bester Regisseur für denselben Film geehrt wurden.

Arijit Singh erhielt den Preis für den Besten Männlichen Playbacksänger für Brahmastra, während Ayan Mukerji mit dem Preis für den Besten Film in der AVGC-Kategorie ausgezeichnet wurde.

Zusammen mit ihren Trophäen erhalten die Gewinner der National Film Awards auch Geldpreise. Laut einer führenden Publikation erhalten diejenigen, die den Swarna Kamal (Goldener Lotus) in Kategorien wie Bester Film, Bester Regisseur und Bester Kinderfilm gewinnen, jeweils Rs 3 Lakh.

Die Gewinner des Rajat Kamal, zu denen Kategorien wie Bester Nebendarsteller, Bestes Drehbuch und Beste Musik gehören, erhalten Rs 2 Lakh. Das bedeutet, dass Ayan Mukerji sowie die Produzenten und Regisseur Sooraj R. Barjatya jeweils Rs 3 Lakh erhalten, während Pavan Raj Malhotra, Neena Gupta und Arijit Singh jeweils Rs 2 Lakh erhalten.

Unter den National Award Gewinnern stachen Kantara und KGF 2 als große Gewinner hervor. Kantara gewann den Preis für den Besten Film, wobei Rishab Shetty den Preis für den Besten Schauspieler mit nach Hause nahm, während Yashs KGF Chapter 2 als Bester Kannada-Film ausgezeichnet wurde.

Gulmohar gewann den Preis für den Besten Hindi-Film, wobei Manoj Bajpayee eine Besondere Erwähnung erhielt. Nitya Menon und Maansi Paarekh teilten sich den Preis für die Beste Schauspielerin, und Sooraj R. Barjatya wurde als Bester Regisseur für Uunchai ausgezeichnet.

In der Musikkategorie wurde Pritam als Bester Musikdirektor für Brahmastra ausgezeichnet, während A.R. Rahman den Preis für die Beste Hintergrundmusik für seine Arbeit in Mani Ratnams Ponniyin Selvan 2 gewann.

Anand Krishnamurthy, ebenfalls aus Ponniyin Selvan 2, gewann den Preis für das Beste Sounddesign. Arijit Singh sicherte sich den Preis für den Besten Männlichen Playbacksänger für Kesariya in Brahmastra, der auch den Preis für die Besten visuellen Effekte unter der Regie von Ayan Mukerji gewann.

Swarna Kamal Preisträger, die einen Geldpreis von Rs 3 Lakh erhalten:

Bester Film: Attam (Regisseur: Anand Ekarshi, Produzent: Ajith Joy)

Bester Debütfilm eines Regisseurs: Fouja (Regisseur: Pramod Kumar)

Bester Film, der umfassende Unterhaltung bietet: Kantara (Produzent: Vijay Kiragandur, Regisseur: Rishab Shetty)

Beste Regie: Uunchai (Regisseur: Sooraj Barjatya)

Bester Film in der AVGC-Kategorie (Animation, visuelle Effekte, Spiele und Comics): Brahmastra-Part 1: Shiva (Produktionshäuser: Dharma Productions, Prime Focus, Starlight Pictures; Regisseur: Ayan Mukerji)

Rajat Kamal Preisträger, die einen Geldpreis von Rs 2 Lakh erhalten:

Bester Schauspieler: Rishab Shetty für Kantara

Beste Schauspielerin: Nithya Menen für Thiruchitrambalam (Tamil) und Manasi Parekh für Kutch Express (Gujarati)

Bester Schauspieler in einer Nebenrolle: Pavan Raj Malhotra für Fouja (Harayanvi)

Beste Schauspielerin in einer Nebenrolle: Neena Gupta für Uunchai

Bester Männlicher Playbacksänger: Arijit Singh für Kesariya in Brahmastra-Part 1: Shiva