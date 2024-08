RÜCKBLICK: Als RRRs Oscar-Gewinnlied ‘Naatu Naatu’ in der offiziellen Residenz von Wolodymyr Selenskyj gedreht wurde

Während Premierminister Narendra Modi die Ukraine besucht, ist es ein guter Zeitpunkt, sich an einen besonderen filmischen Moment in der jüngeren Vergangenheit des Landes zu erinnern. Vor nur wenigen Jahren wurde das ikonische Lied ‚Naatu Naatu‘ aus dem Film RRR in der offiziellen Residenz des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyy gedreht, Monate bevor der Krieg in der Region ausbrach.

Das Lied wurde später zu einer weltweiten Sensation und gewann 2023 den Oscar für den besten Originalsong sowie einen Golden Globe in derselben Kategorie, ein erster Erfolg für ein asiatisches Lied.

Unterdessen besuchte Modi am Freitag die Multimedia-Ausstellung Martyrologist über Kinder im Nationalmuseum für Geschichte der Ukraine in Kiew. Er wurde von Volodymyr Zelenskyy, dem Präsidenten der Ukraine, begleitet.

Premierminister Modi war tief bewegt von der eindringlichen Ausstellung, die zum Gedenken an die im Konflikt getöteten Kinder errichtet wurde. Er drückte seine Trauer über den tragischen Verlust junger Leben aus und legte als Zeichen des Respekts ein Spielzeug zu ihrem Gedenken nieder, heißt es in einer Pressemitteilung des Außenministeriums.

Zuvor hatte Premierminister Modi in der ukrainischen Hauptstadt Kiew Mahatma Gandhi an seiner Statue geehrt und die Relevanz von Gandhis Botschaft des Friedens für den Aufbau einer harmonischen Gesellschaft betont.

Der Premierminister unterstrich die zeitlose Relevanz von Mahatma Gandhis Friedensbotschaft für den Aufbau einer harmonischen Gesellschaft. Er bemerkte, dass der von Gandhi aufgezeigte Weg Lösungen für gegenwärtige globale Herausforderungen bietet, heißt es in einer Pressemitteilung des Außenministeriums.

Die Mahatma-Gandhi-Statue im ‚Oasis of Peace‘-Park in Kiew dient als Leuchtfeuer der Hoffnung und des Friedens für die Menschheit. Der Premierminister teilte auch ein Bild auf seinem X-Konto und sagte: „Ich habe Mahatma Gandhi in Kiew geehrt. Die Ideale von Bapu sind universell und geben Millionen Menschen Hoffnung. Mögen wir alle den Weg folgen, den er der Menschheit gezeigt hat.“

Bemerkenswerterweise erreichte Premierminister Narendra Modi am Freitagmorgen Kiew, was den ersten Besuch eines indischen Premierministers in der Ukraine darstellt. Der Besuch gewinnt an Bedeutung, da er zu einer Zeit stattfindet, in der die Region mitten in einem Konflikt steht.

Bei seiner Ankunft im Hyatt Hotel in Kiew wurde Premierminister Modi von der indischen Gemeinschaft herzlich empfangen, viele Studenten warteten auf seine Ankunft und hofften, einen Blick auf den Premierminister zu erhaschen.