Sir Ian McKellen bat darum, seine Ritterschaft zurückzugeben, nachdem er die verstorbene Königin Elizabeth II. ‘Mad’ und ‘Rude’ dubsen ließ

Sir Ian McKellen sorgte für Aufsehen, nachdem er die verstorbene Königin Elizabeth II. als „ziemlich unhöflich“ bezeichnete. In einem Interview mit einer führenden Publikation sagte McKellen: „Die Königin, ich bin sicher, sie war am Ende ziemlich verrückt… bei den wenigen Gelegenheiten, bei denen ich sie getroffen habe, war sie ziemlich unhöflich.“ Er erzählte dann von einer dieser Begegnungen mit der Königin.

McKellen erinnerte sich daran, 2008 den Titel des Companions of Honour für seine schauspielerischen Leistungen erhalten zu haben, und während der Zeremonie sagte die Königin: „Sie machen das schon sehr lange.“

McKellen antwortete: „Nun, nicht so lange wie Sie“, was ihr ein Lächeln entlockte. Doch dann fragte sie: „Gehen die Leute eigentlich noch ins Theater?“ McKellen empfand diesen Kommentar als beleidigend und fügte hinzu: „Das ist verdammt unhöflich, wenn man jemandem eine Medaille für die Schauspielerei überreicht. Es fühlte sich an, als ob sie sagen wollte: ‚Interessiert sich eigentlich noch jemand für Sie, denn ich nicht.’“

Sir Ian McKellen aufgefordert, seinen Ritterschlag zurückzugeben

McKellen teilte auch seine Erfahrung des Händedrucks mit der Königin, wobei er demonstrierte, wie energisch sie Menschen während des Händeschüttelns wegschob. Er sagte, das übermittelte die Botschaft: „Gehen Sie! Gehen Sie!“

In dem Interview drückte McKellen auch seine Unterstützung für Prinz Harry aus und sagte: „Ich bin definitiv auf Harrys Seite.“

Er beschrieb die Herausforderungen, in die königliche Familie hineingeboren zu werden, und verglich dies mit einer Art Gefängnis, in dem die Mitglieder kein normales Leben führen können. Er kommentierte auch Harrys Entscheidungen und meinte, er hätte möglicherweise nicht die richtige Anleitung gehabt, hoffe jedoch, dass er die richtige Partnerin gefunden habe.

McKellens Bemerkungen lösten Kritik von königlichen Kommentatoren aus, wobei einige meinten, er solle seinen Ritterschlag zurückgeben. Die königliche Biografin Margaret Holder sagte gegenüber dem Daily Express: „Wenn Sir Ian sich so sehr von der Königin beleidigt fühlt, könnte er in Erwägung ziehen, seinen Ritterschlag zurückzugeben, obwohl er diese Entscheidung später bereuen könnte.“

McKellen wurde 1991 für seine Beiträge zu den darstellenden Künsten zum Ritter geschlagen, und 2008 ehrte Königin Elizabeth II. ihn als Companion of Honour für seine Arbeit im Bereich Schauspiel und Gleichberechtigung.

Dickie Arbiter, der Sprecher der Königin von 1988 bis 2000, kritisierte ebenfalls McKellens Kommentare und sagte: „Ian McKellens Vorschlag, die Königin sei unhöflich gewesen, weil sie fragte, ob die Leute noch ins Theater gingen, war übertrieben.“

Arbiter erklärte, dass angesichts der Probleme der Theater mit hohen Kosten und niedrigen Besucherzahlen die Frage der Königin legitim war. Er stellte auch in Frage, warum McKellen die Ehrung akzeptierte, wenn er sich beleidigt fühlte, und bezeichnete die Bemerkungen des Schauspielers als „hinterhältigen Angriff“, der untypisch für jemanden von McKellens Rang sei.