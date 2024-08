Wer ist Kick Kennedy? Ben Affleck, 52, entfacht Beziehungsgerüchte mit der 28-jährigen Tochter von RFK Jr. während der Scheidung von Jennifer Lopez

Ben Affleck wurde kürzlich dabei gesehen, wie er Zeit mit Kick Kennedy, der 36-jährigen Tochter von Robert F. Kennedy Jr., verbrachte, nachdem er sich von Jennifer Lopez scheiden ließ. Das Paar wurde Berichten zufolge an verschiedenen Orten zusammen gesehen, darunter im Polo Lounge im Beverly Hills Hotel.

Laut Page Six bleibt die genaue Natur ihrer Beziehung unklar, was jedoch Neugier auf Kick Kennedy und ihre Verbindung zur Kennedy-Familie geweckt hat.

Kathleen Alexandra „Kick“ Kennedy, geboren am 13. April 1988, ist mehr als nur ein weiteres Mitglied der prominenten Kennedy-Familie. Sie wurde nach ihrer Großtante Kick benannt, die tragischerweise 1948 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam, und teilt mit ihrer Vorfahrin mehr als nur den Namen.

Obwohl die Kennedy-Familie fest in der amerikanischen Politik verwurzelt ist, hat Kick einen anderen Weg eingeschlagen und eine Karriere in der Schauspielerei verfolgt, anstatt den politischen Fußstapfen ihrer Familie zu folgen.

Wer ist Kick Kennedy?

Kicks Schauspielkarriere umfasst Rollen in beliebten TV-Shows wie Curb Your Enthusiasm, The Newsroom und einen Auftritt als sie selbst in Gossip Girl. Trotz des politischen Erbes ihrer Familie hat Kick den Wunsch geäußert, für ihre eigenen Leistungen und nicht für ihren berühmten Nachnamen anerkannt zu werden. Sie sagte einmal: „Hoffentlich werden die Leute eines Tages wegen etwas kommen, das nichts mit meinem Nachnamen zu tun hat.“

Das Aufwachsen in der Kennedy-Familie bot Kick eine einzigartige und außergewöhnliche Kindheit. Ihr Vater, Robert F. Kennedy Jr., ist bekannt für sein Umweltengagement, und Kick wurde oft mit Umweltthemen in Verbindung gebracht.

In einem Interview von 2012 mit Town & Country teilte Kick eine seltsame Kindheitserinnerung, in der ihr Vater sie mitnahm, um den Kopf eines toten Wals von einem Strand zu holen. Sie schnallten den Wal-Kopf auf das Dach ihres Minivans und fuhren nach Hause, wobei Walflüssigkeiten während der Fahrt in das Auto sickerten. Dieses ungewöhnliche Ereignis war nur ein weiterer Tag im Leben eines Kennedy.

Obwohl die Politik ein wichtiger Bestandteil der Kennedy-Familie ist, hat Kick sich entschieden, sich davon fernzuhalten und sich stattdessen auf ihre Schauspielkarriere und persönliche Interessen zu konzentrieren. Trotz ihres berühmten Nachnamens hat sie hart daran gearbeitet, sich eine eigene Identität zu schaffen, und teilt oft Einblicke in ihr Leben in den sozialen Medien.

Ihr Instagram ist voller Bilder von Tieren, was ihre Liebe zu ihnen widerspiegelt, und sie postet häufig über ihre Beteiligung an Sportarten wie Tennis, Skifahren und Reiten.

Das Privatleben von Kick Kennedy hat im Laufe der Jahre ebenfalls Aufmerksamkeit erregt. 2018 machte sie Schlagzeilen, als ihr Freund, der Milliardär und Bankenerbe Matthew Mellon, unerwartet verstarb.

Der Tod von Mellon soll Kick erschüttert haben, da das Paar etwa vier Monate zusammen war. Ihre Model-Managerin Christine Schott erwähnte, dass Kick von diesem plötzlichen Verlust tief getroffen war. Seitdem hat Kick ihre persönlichen Beziehungen weitgehend privat gehalten.

Kürzlich tauchten Gerüchte über eine mögliche Beziehung zwischen Kick und Ben Affleck auf, der derzeit eine öffentliche Scheidung von Jennifer Lopez durchläuft. Die beiden wurden zusammen gesehen, was zu Spekulationen über ihre Beziehung führte. Kick hat diese Gerüchte jedoch nicht kommentiert, und die Vertreter von Affleck haben nicht auf Anfragen reagiert.