Belutschistan: 22 weitere Menschen gewaltsam verschwunden, Gesamtzahl steigt auf 56

Angesichts der anhaltenden Gräueltaten und Fälle von gewaltsamem Verschwindenlassen in Belutschistan durch die pakistanischen Streitkräfte sind kürzlich 22 weitere Menschen gewaltsam verschwunden, was die Gesamtzahl der gewaltsam Verschwundenen in diesem Monat auf 56 erhöht.

Im Distrikt Noshki wurden neun Personen während Razzien pakistanischer Truppen in den Gebieten Taraiz und Badal Karez am 7. und 8. Oktober festgenommen. Die Festgenommenen, darunter Master Fareed Ahmed, Abdul Malik, Mumtaz Baloch, Iqbal Baloch, Habib Baloch, Sharif Jan, Shah Saleem, Zahoor Jan und Asfand Baloch, wurden Berichten zufolge an einen unbekannten Ort gebracht, wie die Balochistan Post berichtet.

Gleichzeitig verschwanden am 19. Oktober 12 weitere Belutschen gewaltsam in Dera Bugti bei Razzien pakistanischer Truppen. Das Baloch Yakjehti Komitee (BYC) bestätigte diese Vorfälle und äußerte Besorgnis über die zunehmende Zahl der gewaltsam Verschwundenen in der Region.

„Ihre Familien wissen nichts über ihren Aufenthaltsort und fürchten um ihre Sicherheit“, sagte das BYC in einer Erklärung und nannte die Verschwundenen namentlich: Dr. Wazir Bugti, SHO Tariq Bugti, Raees Bugti, Murtaza Bugti, Qasim Bugti, Barkat Bugti, Zahid Bugti, Parho Bugti, Fazal Hussain Bugti, Fazal Bugti, Juma Bugti und Qurban Bugti.

Das BYC rief die internationale Gemeinschaft und Menschenrechtsorganisationen dazu auf, sofort Maßnahmen zu ergreifen, und betonte: „Wir müssen Widerstand leisten, um diese brutale Praxis zu beenden.“

Laut der Balochistan Post wurde ein junger Mann namens Abdul Malik, Sohn von Muhammad Yousuf, am 11. Oktober in Turbat im Distrikt Kech von Beamten der Counter-Terrorism Department (CTD) und des Frontier Corps (FC) gewaltsam verschleppt.

Der Anstieg der gewaltsamen Verschleppungen fällt mit der Sitzung des UN-Menschenrechtsausschusses für den Schutz der bürgerlichen und politischen Rechte zusammen, der bei der Überprüfung der Menschenrechtsbilanz Pakistans auf der 142. Sitzung des Ausschusses in Genf ernste Bedenken hinsichtlich des gewaltsamen Verschwindens in Belutschistan äußerte.

Der Belutsch Sarmachar berichtete, dass der Ausschuss einen Anstieg der Fälle von gewaltsamem Verschwindenlassen, insbesondere gegen die belutschische Gemeinschaft, feststellte und die pakistanische Delegation zu ihren Bemühungen befragte, diese Fälle zu behandeln.

Helene Tigroudja wies darauf hin, dass die Zahl der gewaltsamen Verschleppungen seit der letzten Überprüfung Pakistans im Jahr 2017 deutlich gestiegen ist.

Unter Berufung auf Daten der UN-Arbeitsgruppe für gewaltsames oder unfreiwilliges Verschwinden stellte sie fest, dass zwischen 2004 und 2024 mehr als 7.000 Fälle in Pakistan gemeldet wurden.

Laut Belutsch Sarmachar: „Politische Aktivisten, Journalisten, Studenten und Menschenrechtsverteidiger, insbesondere aus Belutschistan, werden weiterhin überproportional ins Visier genommen.“