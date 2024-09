Bolivien: Warum hat das südamerikanische Land den nationalen Notstand erklärt?

Bolivien erklärte den nationalen Notstand aufgrund intensiver Waldbrände, wie am Samstag vom Verteidigungsministerium des Landes bekannt gegeben wurde. Bei einer Pressekonferenz erklärte Verteidigungsminister Edmundo Novillo, dass diese Erklärung die schnelle Koordination internationaler Unterstützung erleichtern würde. Novillo wies darauf hin, dass diese Maßnahme eine schnellere und effektivere Hilfe von befreundeten Nationen und internationale Zusammenarbeit ermöglichen würde.

Laut Inpe, der brasilianischen Raumfahrtbehörde, die Brände verfolgt, hat Bolivien in diesem Jahr die höchste Anzahl an Waldbränden seit 2010 erlebt, mit mindestens 3 Millionen Hektar verbrannter Fläche. Südamerika durchläuft derzeit seine Spitzenfeuer-Saison, die sich über August und September erstreckt, nach einer ungewöhnlich frühen Feuersaison, die im Juli aufgrund einer Dürre begann.

Die Ressourcen zur Bekämpfung der Brände in Bolivien sind überlastet, was die Regierung dazu veranlasst hat, internationale Hilfe zu suchen. Indigene Freiwillige versuchten, ihre Gebiete zu schützen, die für den Anbau von Lebensmitteln und die Fütterung von Vieh in der Nähe des Chiquitano-Waldes, der sich nach Brasilien und Paraguay erstreckt, genutzt werden, mussten jedoch teilweise evakuieren.

Jährliche Waldbrände in Bolivien

Brasilien hat ebenfalls erhebliche Brände in seinen Städten erlebt, und der Amazonas-Regenwald hat seinen schlimmsten Beginn seit zwei Jahrzehnten nach einer Rekorddürre. Trotz des Widerstands der Gemeinschaften haben die Brände indigene Gebiete und Schutzgebiete im bolivianischen Amazonasgebiet verwüstet. Diese Brände haben Nahrungsquellen, Zugang zu sauberem Wasser unterbrochen und Häuser zerstört. Das Problem geht über den Klimawandel hinaus und betrifft strukturelle Fragen: Nationale Politiken begünstigen extraktive Wirtschaften. Die Gemeinschaften wissen, dass Brände als Vorwand genutzt werden, um in ihre Gebiete einzudringen.

Im Jahr 2019 erlebte Bolivien seine größten Waldbrände, die über 6.000.000 Hektar im Osten Boliviens betrafen, hauptsächlich im trockenen Chiquitano-Wald in Santa Cruz. In diesem Jahr gab es eine bedeutende Debatte über das „Paket der Brandnormen“, ein Gesetzes- und Verordnungsbündel von 2013 bis 2019, das die Abholzung förderte und die Genehmigungen für Brandrodungen erleichterte. Das „Paket der Brandnormen“ wird als ein wesentlicher Faktor für die jährlichen Waldbrände des Landes angesehen.

Im Jahr 2020 hob eine Änderung des Beni Landnutzungsplans (PLUS) die Bemühungen einiger Sektoren hervor, die Abholzung zu legalisieren und Landkategorien zu ändern, um die Viehzucht und Monokulturen auszudehnen. Seit der Genehmigung des PLUS in Beni hat es einen Anstieg der Brandherde im Departement gegeben.

Klimawandel verschärft Waldbrände in Bolivien

Zusätzlich ist der Klimawandel eine unbestreitbare Realität geworden. Im Oktober wurden vom Nationalen Meteorologischen und Hydrologischen Dienst in mindestens fünf Departements außergewöhnlich hohe Temperaturen registriert. Im Oktober des vergangenen Jahres hatten rund 105 Gemeinden in Bolivien aufgrund unzureichender Regenfälle eine Katastrophe erklärt. Die Kombination aus hohen Temperaturen und Dürre führte zu Ernteausfällen in indigenen Gemeinschaften und machte die Wälder extrem anfällig für Brände. Die traditionelle Brandrodungstechnik, die einst handhabbar war, führte in diesem Zeitraum zu beispiellosen Bränden in den Provinzen Abel Iturralde und José Ballivián.

Inmitten dieser Klimakrise ist es wichtig, nationale Normen und Politiken zu hinterfragen, die extraktive Wirtschaften im Zusammenhang mit Waldbränden fördern. Bis 2022 war Bolivien das dritthöchste Land weltweit in Bezug auf die Abholzung von tropischen Urwäldern. Der Alluvialgoldbergbau hat in der bolivianischen Amazonie zugenommen und führt durch illegale Aktivitäten, Flusslaufänderungen und Quecksilberverschmutzung zur Abholzung.

Abholzung erreicht alarmierende Werte in Bolivien

Bolivien erhält oft weniger Aufmerksamkeit im Vergleich zu Brasilien, obwohl es signifikante jährliche Waldverluste hat. Im Jahr 2022 verlor Bolivien 245.177 Hektar Primärwald, was 12,4 % der gesamten Abholzung des Amazonas in diesem Jahr ausmachte. Die kombinierten Amazonas-Territorien von Kolumbien und Peru, die insgesamt etwa 127 Millionen Hektar umfassen, machten nur 12,2 % aus, so das Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP), ein Netzwerk, das sich auf die Überwachung der Abholzung in der Region konzentriert.

Mehr als die Hälfte Boliviens besteht aus Amazonaswildnis, die sich nach Süden durch die Departements Pando, Beni und Santa Cruz erstreckt und einen großen Teil des Nordostens des Landes abdeckt. Sie reicht auch in den Norden von La Paz und den östlichen Rand von Cochabamba.

Die Zerstörung in diesem wichtigen, aber oft übersehenen Teil des Amazonas hat sich erheblich beschleunigt. Zwischen 2002 und 2023 gingen mehr als 4 Millionen Hektar Primärwald verloren – das entspricht der Größe der Schweiz – wie von Global Forest Watch berichtet. Dies stellt eine Reduzierung von 10 % der Primärwaldfläche seit Beginn der 2000er Jahre dar.

Die jüngste Abholzung ist größtenteils auf unkontrollierte Brände zurückzuführen. Diese vom Menschen verursachten Brände, die dazu bestimmt sind, Land für die Landwirtschaft durch eine als „chaqueo“ bekannte Methode zu räumen, wachsen oft zu großen Feuern. Viele Brände sind illegal und werden unkontrollierbar, wobei große Waldflächen zerstört werden.

Tropen verlieren Waldbedeckung

Die Tropen verlieren weiterhin primäre Wälder in alarmierendem Tempo, wobei im Jahr 2023 eine Fläche von Baumdeckung verschwunden ist, die der Größe der Hälfte Panamas entspricht, laut Daten des GLAD-Labors der Universität von Maryland.

Die Daten zeigen, dass der Verlust von Primärwäldern im vergangenen Jahr insgesamt 3,7 Millionen Hektar (9,1 Millionen Acres) betrug, wie auf der Plattform Global Forest Watch (GFW), die vom World Resources Institute (WRI) verwaltet wird, berichtet. Dies stellt einen Rückgang von 9 % gegenüber 2022 dar, bleibt jedoch fast unverändert im Vergleich zu den Abholzungsraten von 2019 und 2021. In den letzten zwei Jahrzehnten hat die Welt jährlich konstant zwischen 3 Millionen und 4 Millionen Hektar (7,4 Millionen bis 9,9 Millionen Acres) tropischen Waldes verloren.

Dieser Trend entfernt den Planeten weit vom Ziel, bis 2030 null Abholzung zu erreichen, ein globales Ziel, das von 145 Ländern beim Klimagipfel COP26 in Glasgow 2021 festgelegt wurde.

Der Verlust von Wäldern, insbesondere in tropischen Regionen, trägt erheblich zu den Treibhausgasemissionen bei. Das Stoppen und Umkehren des Waldverlustes bis zum Ende des Jahrzehnts wird als entscheidend angesehen, um das Ziel des Pariser Abkommens zu erreichen, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 °C (2,7 °F) über den vorindustriellen Niveaus zu begrenzen.