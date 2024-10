Demokraten vs. Republikaner – Wie unterschiedlich sind sie?

Die US-Wahlen stehen vor der Tür. Einmal mehr treten die beiden großen Parteien des Landes gegeneinander an, um die ultimative Macht zu sichern. Dieser Artikel wird sich mit den Überzeugungen, prominenten Führungspersönlichkeiten und der Geschichte der beiden großen Parteien der Vereinigten Staaten von Amerika – den Demokraten und den Republikanern – befassen.

Allgemeine Unterscheidung

Primär wird geglaubt, dass die Demokraten als die Liberalen und die Republikaner als die Konservativen angesehen werden. Die Demokraten glauben an eine größere Regierungsbeteiligung bei der Gestaltung der Wirtschaftspolitik, unterstützen Vorschriften und soziale Wohlfahrtsprogramme. Im Gegensatz dazu glauben die Republikaner, dass wenig staatliches Eingreifen für das wirtschaftliche Wohlergehen nötig ist. Diese gegensätzliche Ansicht wird durch ihre Haltung zu den Steuerpolitiken bestimmt. Die Demokraten plädieren für die progressive Steuer, um die erweiterte Rolle der Regierung zu finanzieren. In der Zwischenzeit unterstützen die Republikaner niedrigere Steuern für alle.

Die Republikaner glauben an die maximale Zuweisung von Budgets für das Militär. Sie verfolgen aggressiv nationale Sicherheitsinteressen, sogar in dem Maße, dass sie bereit sind, ein einseitiger Akteur zu sein. Die Demokraten widersprechen hier erneut, indem sie an den Multilateralismus glauben. In sozialen Fragen streben die Demokraten mehr Freiheit an als die Republikaner, die an einem traditionellen Weg festhalten und in solchen Situationen die Intervention der Regierung unterstützen.

In Bezug auf die geografische Dominanz herrschen die Demokraten in den großen Städten, während die Republikaner in ländlichen Regionen populär sind.

Überzeugungen der politischen Parteien

Demokraten

Die Demokraten sind bekannt als die Liberalen, die an progressive Politiken glauben. Sie glauben an soziale und wirtschaftliche Gleichheit und favorisieren ein größeres Eingreifen der Regierung in die Wirtschaft, lehnen jedoch die Einmischung in private, nicht wirtschaftliche Aktivitäten der Bürger ab. Die Demokraten kämpfen für die zivilen und grundlegenden Rechte von Minderheiten und setzen sich für die Sicherheit der Einzelnen ein. Soziale Wohlfahrtsprogramme werden von den Demokraten unterstützt, die Programme wie Medicaid und Lebensmittelmarken einschließen. Um solche Wohlfahrtsprogramme zu finanzieren, plädieren die Demokraten für eine progressive Steuer. Darüber hinaus glauben die Demokraten an den Umweltschutz, lehnen die Waffengewalt ab, befürworten liberale Einwanderungsgesetze und setzen sich für die Rechte der Arbeiter ein.

Republikaner

Obwohl die Gründer der Republikanischen Partei das Recht der Bundesstaaten und Territorien, die Sklaverei zu erlauben, ablehnten, plädiert die moderne Partei allgemein für die Rechte der Bundesstaaten gegenüber der föderalen Autorität in den meisten Fällen und lehnt das staatliche Eingreifen in Bereiche ab, die traditionell von den Staaten und Kommunen regiert werden, wie z. B. Polizei und Bildung. Wie die Demokratische Partei ist auch die Republikanische Partei stark dezentralisiert, was zu unterschiedlichen Standpunkten zu bestimmten Themen führt. Dennoch tendiert sie dazu, auf nationaler Ebene ideologisch einheitlicher zu sein als die Demokratische Partei.

Die Republikaner befürworten niedrigere Steuern als Mittel zur Steigerung der Wirtschaft und zur individuellen wirtschaftlichen Freiheit. Sie lehnen eine umfangreiche Regulierung der Wirtschaft durch die Regierung, staatlich finanzierte Sozialprogramme und Politiken ab, die darauf abzielen, die Rechte der Arbeiter zu stärken. Viele Republikaner, jedoch nicht alle, unterstützen eine größere staatliche Regulierung des privaten, nicht wirtschaftlichen Lebens der Bürger in bestimmten Bereichen, wie z. B. beim Abtreibungsrecht. Die meisten Republikaner lehnen jedoch auch entschieden Gesetze zur Waffenkontrolle ab. Im Allgemeinen sind die Republikaner eher geneigt als die Demokraten, organisierte Gebete in öffentlichen Schulen zu unterstützen und die rechtliche Anerkennung der gleichen Rechte für Schwule und Lesben abzulehnen.

Farbkodierung der Parteien

Traditionell wird in Großbritannien die blaue Farbe für die Konservativen und die rote Farbe für die Republikaner verwendet. Die Praxis, Farben zur Darstellung politischer Parteien zu verwenden, gewann durch TV-Nachrichtensendungen, die während der Präsidentschaftswahlen farbcodierte Karten verwendeten, an Popularität. Es gab jedoch keine Standardisierung, da verschiedene Medien unterschiedliche Farbschemata verwendeten.

Während der US-Präsidentschaftswahlen 2000 und des langen Prozesses zur Bestimmung des Gewinners wurden den Republikanern die Farbe Rot und den Demokraten die Farbe Blau zugewiesen. Diese Farbassoziationen sind seitdem beständig geworden. Das Farbcode-System, das wir heute erkennen, wurde während der Wahl 2000 etabliert, insbesondere nachdem die New York Times und USA Today ihre ersten vollständig farbigen Wahlkarten veröffentlicht hatten. Laut dem leitenden Grafikredakteur Archie Tse wählte die Times Rot für die Republikaner, weil „Rot mit einem ‚r‘ beginnt und Republikaner mit einem ‚r‘ beginnt“, was es wie eine natürlichere Passung erscheinen ließ. Die Wahl, die sich bis Mitte Dezember hinzog, festigte die Assoziation der Demokraten mit Blau und der Republikaner mit Rot – Markierungen, die voraussichtlich für die absehbare Zukunft bestehen bleiben werden.

Prominente Persönlichkeiten

Demokraten

Zu den prominenten demokratischen Präsidenten gehören Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson und Barack Obama. Franklin D. Roosevelt (FDR) ist nicht nur als demokratische Figur bemerkenswert, sondern auch als der am längsten amtierende Präsident in der Geschichte der USA, der von 4. März 1933 bis 12. April 1945 vier Amtszeiten lang im Amt war, insgesamt 12 Jahre. Seine Führung während der Großen Depression und des Zweiten Weltkriegs hatte einen nachhaltigen Einfluss auf das Land, und seine lange Amtszeit führte zur Annahme des 22. Verfassungszusatzes, der Präsidenten auf zwei Amtszeiten beschränkt.

Im Jahr 2016 machte Hillary Clinton Geschichte, indem sie die erste Frau wurde, die die Präsidentschaftsnominierung eines großen US-Parteien sicherte, obwohl sie die Wahl verlor. Shirley Chisholm wurde 1968 die erste afroamerikanische Frau, die in den Kongress gewählt wurde, und 2007 wurde Nancy Pelosi die erste weibliche Sprecherin des Hauses.

Insgesamt demokratische Präsidenten: 16

Am längsten amtierend: Franklin D. Roosevelt (FDR) war 12 Jahre Präsident, von 4. März 1933 bis 12. April 1945. Er ist der einzige US-Präsident, der mehr als zwei Amtszeiten gedient hat, und er führte das Land durch die Große Depression und den Zweiten Weltkrieg.

Republikaner

Zu den prominenten republikanischen Präsidenten gehören Theodore Roosevelt, Dwight D. Eisenhower, Ronald Reagan und George W. Bush. Während viele republikanische Präsidenten zwei Amtszeiten abgeschlossen haben, hat keiner die achtjährige Grenze überschritten, die durch den Präzedenzfall von George Washington und später durch den 22. Verfassungszusatz formalisiert wurde. Eisenhower, ein Held des Zweiten Weltkriegs, war von 1953 bis 1961 Präsident und führte die Nation durch eine Zeit des Nachkriegswohlstands und steigender Spannungen im Kalten Krieg.

Insgesamt republikanische Präsidenten: 19

Am längsten amtierend: Dwight D. Eisenhower diente zwei volle Amtszeiten vom 20. Januar 1953 bis zum 20. Januar 1961. Kein republikanischer Präsident hat jedoch länger gedient als die standardmäßigen zwei Amtszeiten von 8 Jahren.

Der am längsten amtierende US-Präsident aller Zeiten

Der am längsten amtierende US-Präsident in der Geschichte ist Franklin D. Roosevelt, der 12 Jahre im Amt war, eine unerreichte Amtszeit in der Geschichte der Nation. Obwohl die Demokratische und die Republikanische Partei hauptsächlich die Präsidentschaft dominiert haben, waren in der frühen amerikanischen Geschichte auch Führer aus verschiedenen mittlerweile aufgelösten Parteien vertreten.

Die US-Wahlen finden am 5. November statt, und die Ergebnisse werden am 6. November bekannt gegeben. In diesem Jahr kandidiert Kamala Harris für die Demokraten und Donald Trump wird als Vertreter der Republikaner antreten.