Der japanische Premierminister Kishida fordert eine Klärung von China nach Messerangriff auf Schuljungen.

Laut einem Bericht von CNN forderte der japanische Premierminister Fumio Kishida nach der Messerstecherei eines 10-jährigen japanischen Jungen auf dem Weg zur Schule in Shenzhen, China, von Peking eine Erklärung zu den tödlichen Angriffen auf japanische Kinder in China in den letzten Monaten.

Im Gespräch mit Reportern bezeichnete der japanische Premierminister Fumio Kishida den Angriff als ein „abscheuliches Verbrechen und eine ernste und schwerwiegende Angelegenheit“ und forderte China auf, die japanischen Staatsbürger im Land zu schützen.

„Wir fordern nachdrücklich, dass die chinesische Seite die Fakten des Falls erklärt. Da seit dem Verbrechen bereits mehr als ein Tag vergangen ist, haben wir sie angewiesen, so schnell wie möglich eine Erklärung abzugeben“, sagte Kishida.

„Ein solches Ereignis darf sich nie wiederholen. Wir haben die chinesische Seite dringend aufgefordert, die Sicherheit der japanischen Staatsbürger zu gewährleisten.“

Auf einer regelmäßigen Pressekonferenz am Donnerstag drückte das chinesische Außenministerium sein „Bedauern und Mitgefühl“ für das aus, was es als einen „unglücklichen Vorfall“ bezeichnete, und sprach der Familie des Jungen sein Beileid aus.

Lin Jian, ein Sprecher des Ministeriums, sagte, der Fall werde untersucht und bezeichnete ihn als einen „isolierten Vorfall“. „Ähnliche Vorfälle könnten in jedem Land passieren“, sagte Lin. „China hat immer wirksame Maßnahmen ergriffen und wird dies auch weiterhin tun, um die Sicherheit aller ausländischen Staatsangehörigen in China zu gewährleisten.“

Die chinesischen Behörden äußerten sich nicht zum Motiv des Angriffs am Mittwoch. Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit und antijapanische Stimmung seien jedoch im Land auf dem Vormarsch, oft angeheizt von den Staatsmedien.

Laut dem chinesischen Außenministerium wurde der Junge, dessen Vater Japaner und Mutter Chinesin ist, am Mittwochmorgen etwa 200 Meter vom Schultor in der südchinesischen Stadt Shenzhen erstochen. Er wurde am Bauch verletzt und starb am frühen Donnerstag, so die japanische Regierung unter Berufung auf Kyodo News.

Zudem teilte die Polizei von Shenzhen mit, dass ein 44-jähriger Verdächtiger am Tatort festgenommen und in Gewahrsam genommen wurde. Der Mann war arbeitslos und war zuvor zweimal wegen des Verdachts der Beschädigung öffentlicher Telekommunikationsanlagen und der Störung der öffentlichen Ordnung festgenommen worden, berichteten die Staatsmedien in Shenzhen am Freitag unter Berufung auf die Polizei.

Im Juni verletzte ein Chinese eine japanische Frau und ihr Kind bei einem Messerangriff vor einem Schulbus in Suzhou, Ostchina. Eine chinesische Busbegleiterin, die versuchte einzugreifen, erlag später ihren Verletzungen.

Nach diesem Angriff forderte das japanische Außenministerium die japanischen Schulen in China auf, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen, sagte die japanische Außenministerin Yoko Kamikawa am Donnerstag gegenüber Reportern.

Öffentliche Angriffe auf Ausländer waren in China selten, aber eine Reihe von öffentlichkeitswirksamen Messerangriffen hat in den letzten Monaten Besorgnis ausgelöst.

Zwei Wochen vor dem Angriff auf die japanische Mutter und ihr Kind in Suzhou wurden vier amerikanische Hochschullehrer von einem Chinesen in einem öffentlichen Park in Jilin im Nordosten des Landes erstochen, nachdem er einen von ihnen angerempelt hatte, so die chinesische Polizei.

Das chinesische Außenministerium hat beide Angriffe als „isolierte Vorfälle“ bezeichnet und keine weiteren Informationen zu den Motiven veröffentlicht.

