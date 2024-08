Deutschland geht hart gegen Messerkriminalität vor

Die deutsche Regierung hat strengere Messer-Gesetze versprochen, nachdem die Polizei einen Anstieg der Messerstechereien, insbesondere in der Nähe von Bahnhöfen, gemeldet hatte – obwohl die Statistiken umstritten bleiben.

Innenministerin Nancy Faeser hat gefordert, das Gesetz dahingehend zu ändern, dass nur noch Klingen von 6 Zentimetern (2,36 Zoll) in der Öffentlichkeit mitgeführt werden dürfen, anstelle der derzeitigen 12 Zentimeter. Eine Ausnahme würde für Haushaltsmesser in ihrer Originalverpackung gemacht. Springmesser sollen komplett verboten werden.

„Messer werden verwendet, um brutale Gewaltakte zu verüben, die schwere Verletzungen oder den Tod verursachen können“, sagte Faeser Anfang August dem öffentlich-rechtlichen Sender ARD. „Wir brauchen strengere Waffengesetze und schärfere Kontrollen.“

Die Ankündigung der Regierung erfolgte, nachdem die Polizeistatistiken einen Anstieg der Fälle von schwerer Körperverletzung mit einem Messer um 5,6 % im Jahresvergleich verzeichneten, mit 8.951 Vorfällen im Jahr 2023. Die Bundespolizei, die für die Sicherheit an Deutschlands Flughäfen und großen Bahnhöfen verantwortlich ist, meldete ebenfalls einen deutlichen Anstieg von Messerangriffen in und um Bahnhöfe, mit 430 Vorfällen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres.

Allerdings sammelt die Polizei erst seit 2021 Statistiken über Messerkriminalität, und Kriminologen sind vorsichtig, die neuesten Zahlen als Trend zu definieren. Dirk Baier, ein deutscher Kriminologe am Institut für Delinquenz und Kriminalprävention in Zürich, sagte, dass Deutschland insgesamt nicht viele Daten über Messerkriminalität habe.

„Die Polizei zählt sowohl Messerangriffe, die durchgeführt wurden, als auch Drohungen mit Messern, sodass es sich um eine sehr vage Kategorie handelt“, sagte er der DW. „Und es ist erst kurze Zeit her, daher sind die Zahlen nicht wirklich verlässlich.“

Das hat die rechtsextreme Alternative für Deutschland (AfD) nicht davon abgehalten, die Zahlen zu nutzen, um die „Migrationspolitik“ des Landes verantwortlich zu machen. „Wir haben explodierende Ausländerkriminalität, Jugendkriminalität, Migrantengewalt, weil wir offene Grenzen haben“, sagte die AfD-Co-Vorsitzende Alice Weidel im Juli dem öffentlich-rechtlichen Sender ZDF.

Unterdessen hat das deutsche Medieninteresse an Messerkriminalität in den letzten Monaten zugenommen, nachdem im Mai ein Polizist in Mannheim von einem afghanischen Flüchtling getötet wurde, in einem scheinbar islamistisch motivierten Angriff auf einen Anti-Islamisten-Aktivisten.

Kriminologen sehen jedoch keinen Zusammenhang zwischen gewalttätiger Kriminalität und Migrationshintergrund. Obwohl Nicht-Deutsche in den Polizeistatistiken über Messerkriminalität überrepräsentiert sind, ist dies an sich keine sehr aufschlussreiche Erkenntnis, argumentierte Baier.

„Wenn wir uns die Gruppe der Nicht-Deutschen genauer ansehen, finden wir sehr unterschiedliche Gruppen von Menschen: Es gibt Osteuropäer, Nordafrikaner, wir haben Südamerikaner, wir haben Menschen arabischer Herkunft“, sagte er. „Das sind sehr unterschiedliche Kulturen, daher können wir nicht sagen, dass es so etwas wie eine spezifische ‚Messer‘-Kultur oder einen ethnischen Hintergrund gibt, der in direktem Zusammenhang mit dem Tragen von Messern steht.“

„Wir müssen wirklich weniger über das Land sprechen, aus dem sie kommen, sondern mehr über die Umstände ihres Lebens“, fügte er hinzu. „In welchen Milieus wachsen sie auf? Unter welchen Freunden, dass sie denken, es sei wichtig, Messer zu tragen? Wie ist ihr Bildungshintergrund? Wir müssen uns ihre sozialen Umstände ansehen und uns nicht auf die Nationalität fixieren.