Deutschland: Rechtsextreme Demo bei Leipzig Pride-Veranstaltung aufgelöst

Neonazis und Rechtsextremisten führten am Samstag in der Nähe einer Pride-Veranstaltung in der ostdeutschen Stadt Leipzig eine kurze Demonstration durch, die zweite solche Gegendemonstration innerhalb einer Woche.

Der Marsch wurde organisiert, um in Hörweite der 19.000 Teilnehmer starken Pride-Parade zu verlaufen, die die lesbische, schwule, bisexuelle, transgender und queere (LGBTQ+) Gemeinschaft unterstützt.

Was geschah bei der rechtsextremen Versammlung? Die Polizei gab an, dass etwa 300-400 Personen an der Kundgebung von Unterstützern extremer rechter Politik am Hauptbahnhof der Stadt unter dem Banner „Stolz, Deutsch, National“ teilnahmen.

Mehrere Verstöße gegen das Strafgesetzbuch und das Versammlungsrecht wurden festgestellt, schrieb die Polizei im Bundesland Sachsen in einem Thread auf X, ehemals Twitter.

Die Teilnehmer der rechtsextremen Kundgebung zeigten „typisches Versammlungsverhalten und teils aggressives oder militantes Verhalten“ bei ihrer Ankunft, fügte die Polizei hinzu.

Die neonazistische Kundgebung wurde nach kurzer Zeit aufgelöst. Mehrere Hundert Teilnehmer wurden vorübergehend festgenommen „um alle strafprozessualen Maßnahmen durchzuführen“, teilte die Polizei Sachsen mit.

Die Demonstranten wurden einer Identitätskontrolle unterzogen und nach gefährlichen Gegenständen durchsucht.

Unterdessen zog die Pride-Veranstaltung in Leipzig am Samstag bis zu 19.000 Menschen an, schrieb die Polizei auf X. Die Teilnehmer versammelten sich auf dem Augustusplatz, einem großen Platz im östlichen Teil der Stadt.

Hohe deutsche Politiker und LGBT+ Gemeinschaftsvertreter zeigten Unterstützung, darunter Katrin Göring-Eckardt, die Vizepräsidentin des Bundestages, und der Queer-Beauftragte der Bundesregierung Sven Lehmann.

In Deutschland als Christopher Street Day bekannt, finden Pride-Kundgebungen in mehreren Städten jährlich statt, um die Bürgerrechtsbewegung zu gedenken, die einen jahrzehntelangen Prozess zur Verbesserung der LGBTQ-Rechte einleitete.

Christopher Street ist der Ort eines Bürgerrechtsaufstands von 1969 gegen polizeiliche Diskriminierung in New York, der in der Stonewall-Gaybar begann.

Ein Bündnis „Leipzig stellt sich gegen Nazis“ hatte ebenfalls mehrere Gegendemonstrationen unter dem Motto „Kein Platz für Nazis“ angemeldet.