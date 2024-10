Die südkoreanische Autorin Han Kang erhält den Nobelpreis für Literatur

Die südkoreanische Autorin Han Kang wurde mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet und ist damit die erste koreanische Schriftstellerin und die achtzehnte Frau, die diese Ehre erhält. Im Jahr 2016 wurde sie für ihren Roman *Die Vegetarierin* mit dem Man Booker International Prize ausgezeichnet und war damit die erste Koreanerin, die diesen Preis gewann.

Han ist die 121. Empfängerin dieses prestigeträchtigen Preises, der von Alfred Nobel, einem schwedischen Erfinder und Industriellen, ins Leben gerufen wurde, um eine Autorin oder einen Autor zu würdigen, deren oder dessen literarisches Werk als außergewöhnlich herausragend gilt und eine ideale Richtung verfolgt. Der Nobelpreis für Literatur wird seit 1901 verliehen.

Gelobt für kraftvolle poetische Prosa

Die Schwedische Akademie lobte Han Kang für ihre kraftvolle poetische Prosa, die historische Traumata anspricht und die Verletzlichkeit der menschlichen Existenz offenbart. Sie hoben ihre Fähigkeit hervor, historische Themen und verborgene gesellschaftliche Normen zu behandeln, und betonten, dass ihre Werke die Zerbrechlichkeit des Lebens erleuchten. Sie würdigten ihr besonderes Verständnis für die Beziehungen zwischen Körper und Seele, Lebenden und Toten, und erkannten ihren innovativen Ansatz in der zeitgenössischen Prosa an.

In einem Online-Interview für den Booker-Preis äußerte Han, dass sie sich beim Schreiben von Belletristik auf die Sinne konzentriert, um lebendige Erfahrungen wie Hören und Tasten neben visuellen Bildern hervorzurufen. Sie beschrieb ihre Sätze als durchdrungen von diesen Empfindungen und verglich sie mit einem elektrischen Strom.

Han Kang reiht sich unter literarische Größen ein

Han Kang reiht sich nun in die Reihen literarischer Größen wie Ernest Hemingway, William Faulkner, Toni Morrison, Gabriel García Márquez und Bob Dylan ein, der 2016 die Auszeichnung erhielt und dabei einige Kontroversen auslöste.

In den letzten Jahrzehnten wurde der Nobelpreis für Literatur überwiegend an weiße Autoren verliehen. Zwischen 2000 und 2023 wurden nur sieben Autoren of Color geehrt – eine bemerkenswerte Veränderung gegenüber den 1980er und frühen 1990er Jahren, als zahlreiche Autoren of Color aus Ländern wie Ägypten, Nigeria, Mexiko, Japan, St. Lucia und den Vereinigten Staaten in einem einzigen Jahrzehnt ausgezeichnet wurden.

Dieses Jahr hatten Buchmacher vorhergesagt, dass die chinesische Schriftstellerin Can Xue die besten Chancen auf den Gewinn hätte, mit einer Quote von 6:1 bei Ladbrokes, aufgrund des Erfolgs von Werken wie *Der letzte Liebhaber*. Ihr Roman *Liebe im neuen Millennium* und die Kurzgeschichtensammlung *Ich lebe in den Slums* standen beide auf der Longlist für den International Booker Prize. Weitere Autoren mit günstigen Quoten waren der Australier Gerald Murnane, der Japaner Haruki Murakami, die Griechin Ersi Sotiropoulos und der Argentinier César Aira.

Preisträger des letzten Jahres

Letztes Jahr wurde der Literaturpreis an den norwegischen Dramatiker Jon Fosse für sein Werk in Nynorsk verliehen, einer der beiden offiziellen Schriftformen der norwegischen Sprache, das von den Preisorganisatoren als eine Stimme für das Unsagbare beschrieben wurde.

Am Montag zeichnete der Medizinpreis die amerikanischen Wissenschaftler Victor Ambros und Gary Ruvkun für ihre Entdeckung der microRNA und ihre wichtige Rolle in der Genregulation aus. Der Physikpreis am Dienstag würdigte bedeutende Fortschritte in der Künstlichen Intelligenz (KI) und wurde dem Amerikaner John Hopfield und dem britisch-kanadischen Forscher Geoffrey Hinton verliehen, der oft als „Pate der KI“ bezeichnet wird.

Am Mittwoch ging der Chemiepreis an die US-Forscher David Baker und John Jumper sowie den britischen Wissenschaftler Demis Hassabis für ihre bahnbrechende Forschung zu Proteinen. Nach der Ankündigung am Donnerstag wird die Nobel-Saison am Freitag mit dem mit Spannung erwarteten Friedensnobelpreis fortgesetzt, dem einzigen Nobelpreis, der in Oslo verkündet wird. Der Wirtschaftsnobelpreis wird die Festivitäten am Montag abschließen