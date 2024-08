Drei Tote bei Messerangriff auf Solinger Festival, Täter auf der Flucht

Ein Messerangriff während des 650. Jubiläumsfestivals in Solingen, Deutschland, forderte am Freitagabend drei Tote und drei Schwerverletzte. Der Täter, dessen Identität unbekannt ist, ist noch auf freiem Fuß, und das Motiv bleibt unklar. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul nannte es einen „gezielten Angriff auf menschliches Leben“.

Der Solinger Bürgermeister Tim-Oliver Kurzbach äußerte tiefes Bedauern und sagte: „Es zerreißt mir das Herz, dass es einen Angriff auf unsere Stadt gab.“ Der Vorfall folgt auf andere jüngste Messerangriffe in Deutschland, was Forderungen nach strengeren Vorschriften für das Tragen von Messern in der Öffentlichkeit auslöste.