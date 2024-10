Elon Musk: ‚Erhöhe mein Risiko, ermordet zu werden, durch Unterstützung für Trump

Elon Musk, bekannt für seine aufsehenerregenden Ansichten und seine bedeutende Präsenz in der Tech-Branche, unterstützt nun offen den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Seine mutige Haltung hat jedoch zu einer schockierenden Anschuldigung geführt: Musk behauptet, dass die Mainstream-Medien aktiv seine Ermordung aufgrund seines politischen Engagements a

Während einer Rallye in Pennsylvania, einem wichtigen umkämpften Bundesstaat, äußerte Musk seine Bedenken hinsichtlich der persönlichen Risiken, denen er sich durch seine politische Aktivität aussetzt. „Ich erhöhe mein Risiko, ermordet zu werden, indem ich mich mit Politik beschäftige. Also, mein Risiko, ermordet zu werden, und mich mit Politik zu beschäftigen, sind nicht das, was ich tun möchte“, sagte Musk in seiner Ansprache. Er betonte, dass er keinen „Todeswunsch“ habe, aber die Einsätze zu hoch seien, um schweigen zu können. „Ich habe wirklich keine andere Wahl, als es zu tun, und das ist der Grund“, fügte er hinzu.

Nach der Rallye teilte Musk ein Video seiner Rede in Pennsylvania auf X und schrieb: „Mit ihren unermüdlichen Angriffen ermutigen die etablierten Mainstream-Medien aktiv die Ermordung von @realDonaldTrump und jetzt auch von mir.“Finanzielle Unterstützung für Trumps Kampagne

Musks Unterstützung für Trump geht über öffentliche Zusagen hinaus. Der Tech-Mogul hat Berichten zufolge mindestens 70 Millionen Dollar zur Unterstützung der Kampagne des ehemaligen Präsidenten beigetragen. Neben diesem finanziellen Beitrag hat Musk eine einzigartige Initiative über sein politisches Aktionskomitee (PAC) ins Leben gerufen, die bedeutende finanzielle Anreize für Wähler bietet.

Musk’s America PAC hat versprochen, 1 Million Dollar an Personen zu verschenken, die eine Petition zur Unterstützung der ersten und zweiten Änderungsanträge der US-Verfassung unterzeichnen – mit dem Ziel, die Meinungsfreiheit und das Recht, Waffen zu tragen, zu schützen. Das PAC hat auch eine Wählerregistrierungstour in Pennsylvania gestartet, um Wähler zur Unterstützung von Trump zu mobilisieren. Die Gruppe zielt auch auf andere wichtige Bundesstaaten ab, in der Hoffnung, entscheidende Wähler in umkämpften Staaten zu beeinflussen.

Finanzielle Anreize für politische Beteiligung

Dies ist nicht das erste Mal, dass Musk finanzielle Belohnungen in einem politischen Kontext anbietet. Er hatte zuvor auf X 47 Dollar und später 100 Dollar für Personen angeboten, die andere ermutigen, die Petition zur Unterstützung von Trumps Kampagne zu unterzeichnen. Diese Strategie markiert einen unkonventionellen Ansatz zur Wählerbeteiligung, der finanzielle Anreize mit politischem Aktivismus verbindet.

Musks Engagement bei den Wahlen 2024 hat Aufsehen erregt, angesichts seines enormen Einflusses und Reichtums. Während einige ihn als notwendigen Störer in der politischen Landschaft ansehen, kritisieren andere seine Aktionen und argumentieren, dass sein beispielloser finanzieller Einfluss die demokratischen Prozesse verzerren könnte.

Mit dem Aufheizen des Präsidentschaftswettrennens 2024 wird Musks Rolle wahrscheinlich ein umstrittenes Thema bleiben, wobei seine Behauptungen über von den Medien angeheizte Bedrohungen und seine finanzielle Unterstützung für Trump nur zur politischen Dramatik beitragen.