Elon Musks X droht ein Verbot in Brasilien nach einem Urteil des Obersten Gerichtshofs

Brasiliens Oberster Gerichtshof hat einstimmig beschlossen, das Verbot von Elon Musks sozialer Medienplattform X aufrechtzuerhalten, wie Al Jazeera berichtet. Das Verbot, das am Samstag in Kraft trat, wurde ursprünglich von Richter Alexandre de Moraes verhängt, nachdem Musks Unternehmen eine vom Gericht gesetzte Frist zur Ernennung eines rechtlichen Vertreters in Brasilien nicht eingehalten hatte.

Am Montag wurden fünf Richter gebeten, die Entscheidung, X aus dem Land zu verbannen, zu überprüfen. „Es ist nicht möglich, dass ein Unternehmen innerhalb eines Landes operiert, während es versucht, eigene Regeln durchzusetzen“, sagte Richter Flavio Dino, der zusammen mit Richter Cristiano Zanin die Entscheidung von Moraes unterstützte. Dino fügte hinzu: „Eine Partei, die absichtlich Gerichtsentscheidungen missachtet, scheint sich über das Gesetz zu erheben und riskiert, zum Gesetzlosen zu werden.“

Die Richter Carmen Lucia und Luiz Fux schlossen sich ebenfalls Moraes an, was die Entscheidung einstimmig machte, wie Al Jazeera berichtete. Einige Richter deuteten jedoch an, dass das Verbot aufgehoben werden könnte, wenn X den vorherigen Gerichtsurteilen nachkommt.

Der anfängliche Befehl von Richter Moraes, der am Freitag veröffentlicht wurde, bezeichnete Musk als „Gesetzlosen“, der darauf abziele, „die massive Verbreitung von Fehlinformationen, Hassreden und Angriffen auf den demokratischen Rechtsstaat zu erleichtern und dadurch die freie Wahl der Wähler zu untergraben, indem der Zugang zu realen und genauen Informationen verhindert wird.“

Der Oberste Gerichtshof hat alle Telekommunikationsanbieter in Brasilien angewiesen, X abzuschalten. Das Verbot bleibt bestehen, bis X den Anordnungen von Moraes nachkommt und ausstehende Bußgelder in Höhe von mehr als 3 Millionen USD begleicht, die seit letzter Woche fällig sind. Musk, der X (ehemals Twitter) 2022 gekauft hat, verurteilte den Schritt als Zensur. Am Freitag beschrieb er X als die wichtigste „Wahrheitsquelle“ in Brasilien und nannte Moraes einen „Diktator“.

Seit dem Erwerb von X hat Elon Musk erhebliche Änderungen an der Plattform vorgenommen, einschließlich der Reduzierung seiner Inhaltsmoderationsteams. Er hat zunehmend rechtsextreme Inhalte und unbewiesene Behauptungen in seinem persönlichen Feed gefördert und sich kürzlich mit der britischen Regierung über anti-migrantische und anti-muslimische Unruhen gestritten. Musk hat auch Donald Trump für das US-Präsidentenamt unterstützt und im August ein zurückhaltendes Interview mit Trump geführt, während der ehemalige Präsident für die November-Wahl kampagniert.

Brasilien geht entschlossen gegen X in seiner aktuellen Form vor. Das Verbot bedroht einen der größten Märkte des Unternehmens und tritt zu einem Zeitpunkt in Kraft, an dem Musk Schwierigkeiten hat, Werbeeinnahmen zu generieren. Brasilien, mit einer Bevölkerung von etwa 215 Millionen, hat geschätzte 40 Millionen X-Nutzer. Unternehmen und Einzelpersonen, die die Plattform über verschlüsselte Verbindungen nutzen, könnten Bußgelder von bis zu 50.000 Reais (9.000 USD) pro Tag ausgesetzt sein.

Der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva äußerte am Montag seine Zustimmung zu der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs und sagte gegenüber CNN Brasil, dass er „zufrieden“ mit dem Urteil sei und glaubt, dass es eine klare Botschaft sende.