„Erschieß Mamata Banerjee wie Indira Gandhi“: Bengalische Studentin wegen Aufstachelung zu Gewalt gegen CM verhaftet

Die Polizei von Kalkutta hat einen BCom-Studenten im zweiten Jahr festgenommen, weil er in sozialen Medien provokative Inhalte gepostet hatte, die zu Gewalt gegen die Ministerpräsidentin von Westbengalen, Mamata Banerjee, aufstachelten. Sharma, der den Instagram-Namen „ki***social“ betrieb, wird beschuldigt, ein Attentat auf den Ministerpräsidenten gefördert zu haben, das an die Ermordung der ehemaligen Premierministerin Indira Gandhi erinnert.

Der umstrittene Beitrag, in dem es hieß: „Erschieß Mamata Banerjee wie Indira Gandhi. Wenn du es nicht kannst, würde ich dich nicht enttäuschen“, wurde von mehreren Unterstützern des Trinamool-Kongresses gemeldet und löste eine polizeiliche Untersuchung aus. Der Beitrag enthüllte angeblich auch die Identität und das Foto eines 31-jährigen Doktoranden, der am 9. August am RG Kar Medical College and Hospital in Kalkutta brutal vergewaltigt und ermordet wurde.

In einer Erklärung verurteilte die Polizei von Kalkutta die Beiträge mit den Worten: „Es ist eine Beschwerde über die Instagram-ID ‚kirtisocial‘ eingegangen, die beleidigendes Material im Zusammenhang mit dem jüngsten Vorfall im RG Kar-Krankenhaus enthielt. Die Beiträge enthielten das Bild und die Identität des Opfers sowie.“ Lebensdrohungen gegen Ministerpräsidentin Mamata Banerjee Diese Kommentare sind zutiefst provokativ und könnten soziale Unruhen schüren und kommunalen Hass schüren.

Die Festnahme erfolgt im Rahmen eines umfassenderen Vorgehens gegen Social-Media-Beiträge im Zusammenhang mit dem schrecklichen Vergewaltigungsmordfall. Die Polizei von Kalkutta hat außerdem den Abgeordneten Sukhendu Sekhar Ray aus Trinamool, den ehemaligen BJP-Abgeordneten Locket Chatterjee und mehrere Ärzte vorgeladen, weil sie angeblich Gerüchte verbreitet und die Identität des Opfers preisgegeben haben sollen.

Dieser Fall unterstreicht die eskalierenden Spannungen im Zusammenhang mit aufsehenerregenden Vorfällen in Westbengalen und den Bemühungen der Behörden, hetzerische Inhalte in den sozialen Medien unter Kontrolle zu bringen.